Izrada monografije svih stradalih Trebinjaca

TREBINJE - Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912 -1918, potomaka i poštovalaca Trebinje je započelo aktivnosti na izradi monografije svih stradalih Trebinjaca u balkanskim i Prvom svjetskom ratu, a biće obuhvaćeni vojnici, ali i civili, stradali u logorima i oni koji su u odmazdama vješani i ubijani.

"Imamo o tome poprilično dobru dokumentaciju, ali treba da odaberemo ozbiljne istoričare i naučne radnike. Pretražićemo arhive od Italije, preko Austrije, te Rumunije i Mađarske, gdje su bili logori i gdje će se sve provjeriti, a sve to ćemo raditi u saradnji sa Gradskom upravom i nadležnim ministarstvima", objašnjava Vujadin Vuković, predsjednik ovog udruženja.

On je na tradicionalnom prijemu koji organizuju početkom svake godine o ovome razgovarao i sa načelnikom gradskog Odjeljenja za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Miodragom Novokmetom i predstavnicima srodnih udruženja, gdje je rečeno da za ovako obiman posao trebaju barem dvije godine rada.

"Radiće se još i monografija žrtava iz Drugog svjetskog rata, stradalih po svim osnovama i u svakoj vojsci jer, osim Odbrambeno-otadžbinskog rata koji je poprilično istražen, nemamo relevantne podatke o stradanjima u prethodnim ratovima", kazao je Vuković.

Najavio je i to da se sa crnogorskim vlastima već radi na zajedničkim pripremama Vidovdanskih svečanosti na Klobuku, kod Trebinja, na granici sa Crnom Gorom, gdje je prije 100 godina sagrađena i Spomen-kapela za 162 borca Crnogorsko-hercegovačkog bataljona koji su ovdje poginuli u borbama protiv austrougarskih jedinica 1915. godine.

Podsjetivši da su krajem protekle godine organizovali izložbu "120 godina dobrovoljačkog pokreta" i to je postavka koja će u Muzeju Hercegovine trajati do 20. januara, on je u ovoj muzejskoj ustanovi već za februar najavio novu izložbu "Prva dobrovoljačka divizija" kroz koju je u ratovima 1912-1918. prošlo oko 12.000 ratnika - dobrovoljaca iz istočne Hercegovine.

Vuković je okupljene na prijemu obavijestio i o tome da će ovo udruženje pokrenuti i inicijativu da se knjiga "Čujte, Srbi" Arčibalda Rajsa uključi u nastavni program Republike Srpske za srednje škole, podsjetivši da su krajem protekle godine za svoje aktivnosti od krovnog udruženja iz Beograda dobili zlatnu značku zbog svojih aktivnosti.

