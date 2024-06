Jaka kiša izazvala probleme i u Novom Gradu: Poplavljena domaćinstva i putevi

​NOVI GRAD – Jaka kiša koja je jutros padala u Novom Gradu izazvala je probleme u naselju Svodna gdje su poplavljene saobraćajnice, kao i naselju Petkovac gdje su poplavljena dva domaćinstva.

Bojan Lukač, zamjenik načelnika opštine Novi Grad, istakao je za "Nezavisne novine" da tokom dana očekuju još prijava, a ekipe Civilne zaštite su na terenu.

"Zbog obilnih količina padavina na području mjesne zajednice Svodna došlo je do pojave bujica koje su napravile problem na dvije lokacije. U centru mjesne zajednice došlo je do plavljenja saobraćajnice i došlo je do pojave nanosa na putevima u mjesnoj zajednici. Takođe, u mjesnoj zajednici Svodna, tačnije u mjestu Petkovac, bujične vode su prešle preko magistralnog puta i napravili su problem kod dva domaćinstva", rekao je Lukač.

