Jako nevrijeme pogodilo Sarajevo, kolaps u saobraćaju (VIDEO/FOTO)

SARAJEVO - Jako nevrijeme s olujnim vjetrom i praćeno grmljavinom pogodilo je Sarajevo.

Veliki kolaps u saobraćaju zabilježen je u blizini sarajevskog naselja Buća Potok u pravcu prema autoputu, javlja N1.

Kako je prikazano na videu, na cestama se bukvalno mogu vidjeti potoci koji su nastali zbog velike kiše i automobili koji se jedva kreću.

S obzirom da je tokom jutra i ostatku dana bilo toplo, nevrijeme je iznenadilo brojne građane,

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u većem dijelu zemlje su zabilježeni pljuskovi i grmljavina.

Za regije Bihać, Livno, Tuzla, Sarajevo, Banja Luka, Foča, Trebinje i Višegrad upaljen je i žuti meteoalarm zbog nevremena.

Prema prognozi vremena poslijepodne i dio noći širom zemlje se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a najviša dnevna do 28 stepeni.

U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini prije podne pretežno sunčano. Poslije podne porast oblačnostii praćen pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni.