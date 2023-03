Jandrić: Prazne škole u Srebrenici zarastaju u korov

​SREBRENICA - Školski objekti u Srebrenici su poslije rata svi obnovljeni, ali je nekoliko njih prazno jer u više seoskih sredina nema učenika da pohađaju nastavu.

Centralnoj osnovnoj školi u Srebrenici pripadaju područna škola u Potočarima sa 140 učenika od prvog do devetog razreda, kao i područna odjeljenja u Sasama sa pet učenika, u Osmačama sa sedam, Osatu sa 13 đaka, dok u Sućesci nastavu pohađaju svega tri, a u Žutici četiri učenika, od prvog do petog razreda. Prva osnovna škola u Srebrenici sa svim seoskim školama ima ukupno 392 učenika i 79 zaposlenih.

Broj učenika se smanjuje kao posljedica kontinuiranog iseljavanja stanovništva iz opštine, a to najbolje ilustruje podatak da su prve poslijeratne 1996. godine, kada je radila samo centralna osnovna škola, nastavu pohađala 994 učenika jer su ostale škole bile devastirane. Kasnije su i one obnavljane, ali se broj učenika konstantno smanjivao, što je dovelo do zatvaranja seoskih škola u Podravanju, Palama i Ljeskoviku, dok u novoizgrađenoj školi u Luci nastava nikad nije ni pokrenuta jer nema đaka. Neizvjesno je do kada će raditi i preostale seoske škole, jer se broj učenika iz godine u godinu smanjuje, a školski objekti ostaju prazni.

Direktorica srebreničke osnovne škole Snježana Jandrić rekla je da su u praznim školskim objektima isključeni struja i voda, a namještaj je prevezen u centralnu školu.

"Povremeno obiđemo te objekte i uz pomoć opštine i resornog ministarstva saniramo oštećenja, koja izazovu vremenske nepogode, kao što smo nedavno učinili u Sućesci, gdje je vjetar oštetio krov školske zgrade", priča Jandrićeva.

Ona je istakla da bivši školski objekti, zbog nedostatka đaka, zarastaju u korov i da je neizvjesna njihova dalja namjena. Prazne su i školske zgrade u Jezeru i Crvici, koje su u sastavu Osnovne škole "Kosta Todorović" Skelani.

Stara školska zgrada u Crvici privremeno je pretvorena u muzej i u njoj su pokretna artefakta pronađena prilikom arheoloških istraživanja i otkrića rimskog municipiuma u Skelanima, dok je školska zgrada u Klotjevcu ustupljena Nacionalnom parku "Drina" i preuređena je apartmane za turističke potrebe.

Kakvu će sudbinu i namjenu imati šest praznih školskih zgrada na području srebreničke opštine i da li će biti preuređene u neke turističke sadržaje, proizvodne pogone ili skladišta, još je neizvjesno.

Ukoliko ne budu privredene drugoj namjeni, slijedi im zarastanje u šiblje, devastacija i propadanje.