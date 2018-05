Jasminu Smajloviću iz Sanskog Mosta hitno potreban vještački kuk

SANSKI MOST - Jasmina Smajlovića (57) iz Sanskog Mosta zadesila je velika životna nesreća nakon što je prije nešto više od godinu dana obolio od artroze kuka, zbog čega je već duže vrijeme nesposoban za fizički rad.

Kaže kako su liječnici procijenili da je u njegovom slučaju neophodna što hitnija operacija i ugradnja vještačkog kuka, a u suprotnom, prognoze su kako će se moći kretati jedino uz pomoć invalidskih kolica.

"Radi se o okoštavanju koje ubrzano napreduje i liječnici kažu kako je pet do dvanaest za operaciju. Procjena je kako troškovi operativnog zahvata i ugradnje vještačkog kuka iznose od 7.000 do 10.000 maraka, ali to su za mene nezamislivi novci. Već duže vrijeme krećem se isključivo uz pomoć štaka, a bolovi u kuku su nekada nepodnošljivi", kaže Smajlović.

Ono što komplikuje cijelu situaciju jeste što Smajlović nema uredno zdravstveno osiguranje, te bi eventualnu operaciju morao platiti po ekonomskoj cijeni.

Prema njegovim riječima, najbliže mjesto gdje bi se sve moglo obaviti je Zavod "Dr Miroslav Zotović" u Banjaluci.

Sanjani Jasmina poznaju kao mirnog sugrađanina, vrijednog i poštenog čovjeka koji je uvijek živio od vlastitog rada. Iako se radi o vrsnom variocu, Smajlović je u proteklom periodu najčešće radio neprijavljen kod lokalnih poslodavaca. Njegova supruga Mejra je također nezaposlena.

Supružnici uzdržavaju i 20-godišnjeg sina koji je također bez zaposlenja.

"Uvijek sam živio od svojih deset pristiju, ali, evo, došlo je vrijeme da molim za pomoć dobrih ljudi. Nikad nisam mogao ni zamisliti da bi se to moglo dogoditi", kaže Smajlović.

Svi koji žele da pomognu novac mogu uplatiti na žiro račun kod Šparkase banke: 1990446011621949.