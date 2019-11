Javne nabavke u BiH: Cipele opisuju na dvije stranice

BANJALUKA - Netransparentnost, neravnopravan tretman i diskriminacija učesnika, neefikasnost, neekonomičnost, kršenje zakona, nepovjerenje ponuđača itd. samo su dio onoga što karakteriše javne nabavke u Bosni i Hercegovini.

Ovo je, između ostalog, istaknuto na danas prezentovanom istraživanju postupaka javnih nabavki u posljednje tri godine, na koje je utrošeno 3,6 milijardi KM, s posebnim naglaskom na svrsishodnost tih nabavki i one koje se odnose na automobile, zaštitnu opremu i nabavku IT opreme.

"Imamo potencijalnog šampiona kada je u pitanju nabavka automobila. Grad Mostar je krajem oktobra objavio tender za nabavku vozila procijenjene vrijednosti 125.000 KM bez PDV-a. Po pravilu, ovakve nabavke upućuju na jedno vozilo, u ovom slučaju to je audi A6 Quattro tiptronic sport", rekla je Aleksandra Martinović iz "Transparency Internationala".

Navodeći neke od primjera iz prakse, Aleksandar Draganić iz Agencije za razvoj preduzeća EDA rekao je da analiza koju su radili po pitanju nabavke zaštite opreme pokazuje da postoji dogovor između ugovornih organa i ponuđača u najvećem broju slučajeva.

"U osam od deset slučajeva objavljenih u 2019. godini stalno se vrši nabavka od jednog ponuđača. Istovremeno se ponavlja obrazac prijave na tender na kojem, recimo, 25 ponuđača preuzme dokumentaciju, a prijavi se jedan. Znači, oni već vide za koga je to namijenjeno", rekao je Draganić, dodajući da se favorizuju veletrgovci, a ne domaći proizvođači. Kada je riječ o favorizovanju određenih ponuđača, gotovo da i nema javne nabavke iz koje se ne može zaključiti favorizovanje nekog ponuđača. Recimo, prilikom nabavke vozila, u tenderskoj dokumentaciji gotovo uvijek se navode specifikacije karakteristične za samo jedno vozilo, od međuosovinskog rastojanja, širine vozila, zapremine motora do zapremine prtljažnika. Slično je i kod nabavke zaštitne opreme, u kojoj se, primjera radi, do detalja navodi kako treba izgledati cipela.

"Ima tendera gdje kažu da cipela treba biti kožna sa takvim i takvim đonom, ali ima i onih koji jednu cipelu opisuju na dvije stranice", rekao je Draganić.

Igor Vukajlović iz Udruženja građana "Tender", objašnjavajući kako se sprovode nabavke u IT sektoru, rekao je da se često tenderskom dokumentacijom traže sertifikati koje posjeduju samo neke firme.

"Kada se priprema, tenderska dokumentacija se prilagođava raspoloživim sertifikatima favorizovanih ponuđača, na osnovu kojih se može vidjeti za koga je nabavka", rekao je Vukajlović.