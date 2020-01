Jeftinija voda za siromašne

​DOBOJ - Jeftinija voda poteći će iz slavina socijalno ugroženih Dobojlija, korisnika novčane pomoći, koji će, sve su prilike, jedini imati pravo na subvencionisanje troškova usluga "Vodovoda".

"To je u sklopu MEG projekta. 'Vodovod' je u saradnji sa Gradskom upravom predložio subvencije kako bi socijalno ugroženom stanovništvu subvencionisali tu komunalnu uslugu zato što smo u tom međunarodnom projektu. 'Vodovod' će imati podršku i kroz donacije koje će kompenzovati ovo što ćemo mi subvencionisati, tako da neće biti na štetu 'Vodovoda', a biće na korist građana", kaže gradonačelnik Boris Jerinić.

Višečlane porodice bi takođe trebalo da imaju pravo na subvencije, smatra Olivera Nedić, predsjednica dobojskog Udruženja "Budućnost 4+", te podsjeća da je ova organizacija svojevremeno pokretala inicijativu da se tri kubika vode po članu domaćinstva subvencionišu ovoj kategoriji stanovništva.

"Međutim, poslije javne rasprave ne znam šta se dogodilo, uglavnom - od toga nije bilo ništa. U vrijeme kada smo mi to predlagali tražilo se od nas da vidimo koji je to broj porodica, bilo ih je oko 25, a izdvajanja za tu stavku, za još jednu ovu kategoriju bi iznosila 5.000 do 6.000 KM. To nije veliki iznos, a zbilja zbrinjava jednu populaciju na bitnoj stavki kućnog budžeta", kazala je Nedićeva.

Dobojlije trenutno piju vodu s izvorišta Rudanka, voda je na toj lokaciji donedavno pumpana zastarjelom opremom, ali se realizacijom projekta koji su finansirali Gradska uprava i UNDP situacija promijenila.

Voda iz Rudanke, između ostalog, stiže do slavina u istoimenom prigradskom naselju, ali i u Veliku Bukovicu, Malu Bukovicu, Lipac, Pridjel, Poljice, Svjetliču, a uskoro slijedi rekonstrukcija pumpne stanice Rajčinovac. Zbog urbanog širenja Doboja postojeća izvorišta neće dugoročno moći da napajaju grad i prigradska naselja, pa u "Vodovodu" tragaju za novim koja kriju zalihe vode, ali da bi se do njih došlo potrebno je mnogo novca.

"Prema nekim istraživanjima koja su vršena prije 1990. godine, a i danas se intenzivno vrše, na lokalitetu Osječani nalaze se ogromne zalihe pitke vode. Međutim, s obzirom na to da je taj projekat skup, prema predračunu oko 25 miliona KM, otvorićemo izvorište u Pridjelu", rekao je Ognjen Mitrović, direktor "Vodovoda".