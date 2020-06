Jerinić: Nisam osramotio niti jednog građanina

DOBOJ - Dva glasa protiv, po jedan PDP-ov i SDS-ov, te dvojica uzdržanih socijalista nisu mogli da pariraju ostalim 25 ruku koje su podigle karticu za kada se glasalo o izvještaju o radu gradonačelnika i Gradske uprave u prošloj godini, tačke dnevnog reda koja je izazvala najviše pažnje na sjednici Skupštine grada.

"To znači da se radilo čim je izazvalo najveći broj diskusija... Naravno, građani su ti koji su najmjerodavniji i koji trebaju dati svoj sud. Ono što znam jeste da smo radili sve u interesu građana, u interesu grada Doboja. Ja kao prvi čovjek sam pokušavao i to sam i govorio da ću se truditi i raditi da ne osramotim nijednog građanina, to nisam uradio, niti ću", poručio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja nakon sjednice lokalnog parlamenta.

Na projekat sufinansiranja kupovine stotinu stanova mladim bračnim parovima koji je započet prošle godine Jerinić je najviše ponosan, isti su pohvalili i u opoziciji, ali ne mogu da zaborave ni kako navode propuste u njegovom radu poput još jednog kreditnog zaduženja, te rušenja do temelja sportske sale Srednjoškolskog centra.

"Već se po gradu priča o učincima i kako će gradonačelnik Boris Jerinić ostati upamćen za svoj rad u 2019., ja sam rekao zaduživao je grad i rušio objekte. Već onako po kuloarima se priča da može dobiti epitet 'Boris I rušitelj' ili 'Boris I zadužitelj'", rekao je Slobodan Vasiljević, odbornik PDP-a, te dodao da je gradonačelnik Doboj u 2019. zadužio za 15 miliona KM, a u tekuću godinu prenio dug od 1,8 miliona KM.

Vedran Gligorić, odbornik SP-a zamjerio je kolegi iz PDP-a što se kritički nije izjašnjavao o radu Jerinićevog prethodnika Obrena Petrovića koji je 16 godina bio na čelu ovog grada, a koji je smatra bio "nevidljivi gradonačelnik", te diskretno Vasiljevića podsjetio da je u to vrijeme PDP bio dio lokalne vlasti.

"Ovaj je tu, sasluša šta mu se kaže, izađe, diskutuje sa odbornicima što je za svaku pohvalu. Međutim, djela će pokazati da li prihvata kritiku, a ne ono što on kaže, vidjećemo da li će nešto da usvoji od onog svega što je opozicija konstruktivno predložila, a vjerujte bilo je dosta dobrih i zanimljivih prijedloga", kaže Gligorić.

Kako se lokalni izbori približavaju, tako se i odbornici više aktiviraju, primijetio je i gradonačelnik čiji rad su podržali odbornici SNSD-a, SDA, SDP-a, NDP-a, DNS-a, SBiH, Demos-a.

"Naravno da ja sa svim kolegama odbornicima imam korektnu saradnju, ja politiku doživljavam kao nešto gdje se suočavaju mišljenja, gdje se iznose stavovi, a ne nikako neprijateljski prema bilo kome. Ali svjedoci smo da je politika postala rijaliti, ja ne želim tu politiku da vodim, niti ću je voditi, niti na takav način želim grad da predstavljam", naveo je Jerinić.