Jerinić slavio godišnjicu pobjede

DOBOJ - Samo pohvale su pljuštale na račun dobojskog gradonačelnika, SNSD-ovog Borisa Jerinića, koji je povodom godišnjice pobjede na vanrednim izborima za prvog čovjeka Doboja na jednom mjestu okupio odbornike, poslanike, privrednike te predstavnike partija koje su podržale njegov izbor.

U skupštinskoj sali, gdje je za njih organizovan svečani ručak, mogli su se, osim esenesdeovaca, između ostalih, vidjeti i članovi SDA, SDP-a, SBiH, Demosa, PDP 1999, NDP-a...

Gradonačelnik je u proteklih 12 mjeseci prepoznao sve projekte koje sam kandidovao Gradskoj upravi, kaže Ljubiša Blagojević, direktor Osnovne škole "Vuk Karadžić", i svi oni su realizovani.

I privrednici imaju razlog za zadovoljstvo, smatra Murvet Bajraktarević, preduzetnik i potpredsjednik Skupštine grada (SBiH), koji je za jesen najavio otvaranje značajnog privrednog subjekta.

"To je jedan državni projekat, investicija izuzetno velika, lokalna zajednica nam je izašla tu u susret i još će nam pomoći. Biće zaposleno 120 ljudi. To je cinkaonica, ide dobrim tokom, oprema je naručena, već je počela montaža. Pet privrednika to pokreće, što je interesantno, i Srbi i Hrvati i Bošnjaci", kaže Bajraktarević.

Danijel Jošić, poslanik iz Doboja, koji u Narodnoj skupštini RS nastupa u sklopu Kluba poslanika SNSD-a, rekao je da "mudra politika Obrena Petrovića i Borisa Jerinića u saradnji sa Vladom RS i Savjetom ministara BiH daje rezultate u gradu".

Protekla godina bila je uspješna, kaže Jerinić te ističe da je, osim budžeta, stabilizovana i politička situacija.

Istakao je da nakon slavlja slijede pripreme za lokalne izbore, koji će biti održani 4. oktobra.

"Želja nam je da imamo natpolovičnu većinu u Skupštini, ali svakako i pobjedu gradonačelnika", poručio je Jerinić.