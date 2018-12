Jeriniću na crtu izlazi Todorović?

DOBOJ - Boris Jerinić, nezavisni kandidat za gradonačelnika Doboja, ostao je bez podrške socijalista, ali je zato dobio protivkandidata iz ove partije na vanrednim izborima, pa će građani, sve su prilike, birati između njega i Srđana Todorovića, poslanika u Narodnoj skupštini RS.

Vedran Gligorić, odbornik SP-a, izjavio je da je u nedjelju naveče održana sjednica Gradskog odbora SP-a, na kojoj je odlučeno da ta partija odbija podršku Jeriniću, te se uključuje u izbornu utakmicu.

"Između ostalih, predložen je drug Srđan Todorović, predloženi su još Nebojša Lukić i dr Svetlana Nedić. Ali, evo, vidjećemo s obzirom na to da i republičke vlasti do posljednjeg dana drže u tajnosti ko će biti ministri, imamo i mi pravo na diskreciju", kazao je Gligorić. Do Todorovićeve izjave juče nismo uspjeli doći.

Iz PDP-a poručuju da su odustali od svog kandidata na vanrednim izborima, a razmisliće, kažu, koga će podržati.

"Mi smo očekivali, iskren da budem, jednu konsolidaciju SDS-a, i onda bismo krenuli od njih i u razgovoru da tražimo podršku od ostalih partija, možda i od NDP-a i od nevladinog sektora", izjavio je Slobodan Vasiljević, odbornik PDP-a u Skupštini grada.

Do vanrednih izbora Jerinić će obavljati funkciju zamjenika gradonačelnika, na koju je juče izabran umjesto Dejana Starčevića glasovima 28 odbornika, dok su tri odbornika SP-a odlučila da ne glasaju, jer je sve to po njihovom mišljenju farsa.

"U suštini, zamjenik gradonačelnika će do izbora da vrši te poslove i mislim da je razlog da se on, koji je predodređen, da tako kažem, ispred koalicije koju čini više stranaka, već sada uključi u tu problematiku vezanu za grad", kazao je Predrag Lazić, predsjednik Nezavisnog kluba odbornika, koji čine doskorašnji članovi SDS-a.

Gligorić tvrdi da niko od njih nije znao da je Dejan Starčević podnio ostavku, a još manje su im poznati razlozi zbog kojih je podnio ostavku.

"U slučaju da prođe na izborima Boris Jerinić, onda bi opet u Skupštini trebalo da budu izbori za zamjenika gradonačelnika, i to sve zajedno nema nikakvog smisla", rekao je Gligorić.

U SNSD-u nisu imali dilemu i podržali su izbor Jerinića, ne samo za zamjenika, nego i za gradonačelnika.

"Većina nas u SNSD-u apsolutno daje podršku i nemamo dilemu da ga podržimo u ove dvije godine da bude gradonačelnik. Smatramo da ćemo na taj način smanjiti troškove, a i da ćemo realizovati sve ove najavljene projekte", kazala je Sanja Vulić, predsjednica Kluba odbornika SNSD-a.

Jerinić nije prisustvovao jučerašnjoj sjednici Skupštine grada, tako da nakon glasanja odbornika nije položio zakletvu kao novi zamjenik gradonačelnika.