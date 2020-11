Jezero sprema proslavu kada NASA rover sleti na Mars

JEZERO - Rover "Persevirans", koji je NASA 30. jula lansirala na krater Jezero na Marsu, koji je dobio ime po opštini Jezero u RS i BiH, nedavno je prešao pola puta do svog krajnjeg odredišta.

Na sajtu NASA stoji da je rover u petak u poslijepodnevnim časovima prešao 270 miliona kilometara do Marsa, a preostalo je još oko 200 miliona do slijetanja, koje je planirano 18. februara naredne godine. Rover je dizajniran s ciljem da pronađe dokaze života na Marsu, a ako to bude potvrđeno nakon istraživanja površine kratera, to će biti jedno od najvažnijih otkrića u naučnoj istoriji.

Snežana Ružičić, načelnica opštine Jezero, kaže za "Nezavisne" da je u opštini planirana manifestacija na dan slijetanja rovera, ali da će oblik ili obim te manifestacije zavisiti od epidemiološke situacije. S tim u vezi, kako je istakla, moguće je da budu pozvani gosti iz drugih gradova i institucija RS i BiH, ili manifestacija manjeg obima ako situacija bude tako nalagala, a ostavljena je i mogućnost da se cijela manifestacija održi putem Zooma. Provizorno, planirana je organizacija okruglog stola i angažovanje djece iz Jezera da na prigodan način obilježe ovaj događaj, kao što je to bilo prilikom organizovanog praćenja polijetanja rovera. Istakla je da je želja opštine da tog dana u Jezeru budu prisutni predstavnici univerziteta iz Sarajeva, Mostara i Banjaluke, kojima su uputili poziv da budu prisutni.

"Željeli smo da s nama budu predstavnici naučnotehnoloških fakulteta iz cijele BiH. Čekamo potvrde učešća, neki su nam već potvrdili, ostale očekujemo da nam odgovore", rekla je Ružičićeva.

Namjera je, kako je objasnila, da kada počne istraživanje Marsa, mladi ljudi i fakulteti nastave zajedničke aktivnosti na promociji nauke i jačanja interesa mladih za oblast istraživanja.

"Mi u Jezeru očekujemo dolazak ambasadora SAD Erika Nelsona povodom otvaranja škole čiju obnovu je pomogla Vlada SAD u vrijednosti od 100.000 dolara. Vjerovatno ćemo tada razgovarati u vezi s događajem s obzirom na to da smo svjesni da nas situacija s koronom značajno ograničava", kaže ona.

Plan je da zahvalnica koju su djeca Jezera dobila od američkog ambasadora bude uručena tom prilikom.

Ističe da je i kao načelnica opštine uputila poziv ambasadorima BiH u svijetu kako bi ih upoznala s aktivnostima u vezi s ovim događajem.

"Jako smo zadovoljni reakcijom. Dobili smo povratna pisma od dosta ambasadora koji su rado prihvatili da budu ambasadori naše manifestacije u svijetu. Zadovoljni smo i reakcijom NASA koja nas je putem Twittera i na drugi način pratila i uključila u svoje aktivnosti prilikom polijetanja rovera. Hvala im svima na tome", kaže ona. Posebnu zahvalnost je uputila Srđanu Rajčeviću, ministru za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, na podršci koju je do sada pružio i koju planira dalje pružati.

Erik Nelson, ambasador SAD u BiH, nedavno je za "Nezavisne novine" govorio o specijalnoj vezi koja je uspostavljena između SAD s jedne strane i BiH i RS s druge strane, zato što je NASA odabrala da krater u koji će rover "Persevirans" sletjeti ime dobije po jednoj opštini u RS. Rekao je da mu je bilo posebno zadovoljstvo imati priliku da studentima iz Jezera preda svjedočanstvo u kojem stoji da je NASA odabrala ime ovog malog mjesta.

"Nadam se da će ovaj događaj probuditi znatiželju kod mladih ljudi da se posvete nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici, jer su to oblasti i zanimanja koja će kreirati radna mjesta budućnosti. Drago mi je da SAD pružaju pomoć cijeloj zemlji u ovoj oblasti", rekao je Nelson.