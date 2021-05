Jägermeister i Garden of Dreams predstavili novu dimenziju zabave

Subotnja premijera videa i DJ seta dvojca Affter Affair i beogradskog DJ-a Kristiana Molnara, na službenom You Tube kanalu sarajevskog Garden of Dreams, dio je globalne Jägermeister inicijative Save The Night u Bosni i Hercegovini.

Save The Night inicijativa ima za cilj da kroz nesvakidašnje projekte pruži pomoć i podršku svima onima koji noćni život čine jedinstvenim iskustvom, a čiji je rad u proteklom periodu onemogućen.

Inspirisani pozitivnom energijom koju donosi putovanje, druženje i muzika, Jägermeister i Garden of Dreams predstavili su publici jedinstven audio – vizuelni doživljaj. DJ set ukomponiran sa kratkim videom približio je čar putovanja, odlazak na muzički festival ili koncert i rasplesao mnoge u svojim domovima. Krov Sarajevo International Airport-a pretvoren je u virtualni plesni podijum, a dj setovi uz zalazak sunca pružili su posebnu atmosferu.

Nazdravljajući ledeno hladnim Jägermeisterom, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, u premijeri videa su mogli uživati gosti Merriot Sky Lounge-a u Sarajevu, kluba Sonic u Banja Luci i caffe bara Big Ben u Širokom Brijegu.

"Saradnja sa Garden of Dreams, u okviru inicijative Save the Night, pružila je našim fanovima jedno novo iskustvo kada je dobra zabava u pitanju. Video i muzički event približili su dobar osjećaj koji nam donosi putovanje i druženje sa ekipom, a krov sarajevskog aerodroma kao virtuelni "plesni podij" je donio novu dimenziju klupske atmosfere" poručili su iz Jägermeistera.

Ukoliko ste propustili premijeru, video je dostupan na službenoj You Tube stranici Garden of Dreams.

Idemo li zajedno na putovanje?