Još pet Dobojlija zaraženo virusom korona

DOBOJ - Petoro Dobojlija kod kojih je u protekla 24 časa otkriveno da su pozitivni na virus korona su kontakti četvoro od ranije zaraženih zdravstvenih radnika, uposlenika dobojske bolnice "Sveti apostol Luka".

"To su porodični neki klasteri koji su već definisani sa naše strane, oni su u izolaciji tako da ne očekujemo dalje širenje od njih", izjavio je Mladen Gajić, direktor ove zdravstvene ustanove, te dodao da će svi kojima je potvrđen virus korona biti smješteni u bolnicu u kojoj je već hospitalizovano šestoro zaraženih i pet sumnjivih.

"Od tih šest koji su pozitivni čekamo danas u toku dana, eventualno ujutru da dođe drugi test, ako dođe negativan, oni idu na kućno liječenje, tako da od ovih šest koji se trenutno vode kao zaraženi, već sutra bi mogli smanjiti na tri, ali ćemo zato primiti nove slučajeve koji su registrovani u našoj zajednici", navodi Gajić.

On je kazao da se nastavlja testiranje svih zaposlenih na dva odjeljenja, Internom i Neurologiji, gdje su se ranije zarazile dvije medicinske sestre, jedan anestetičar i jedan ljekar.

"Rezultati koji su došli za prvu grupu koju smo radili sa Internog, to je 12 naših radnika su negativni testovi, što nam je izuzetno drago jer je ta lična, zaštitna oprema koji su oni koristili dala svoj učinak", kaže Gajić, kojem je danas uručena donacija dobojskog Američkog kutka u vidu 70 vizira za radnike bolnice.

Klinička slika zaraženih je srednja, navodi direktor bolnice, niko trenutno u Doboju nije u teškom stanju, pa nije bilo potrebe da se stavi u upotrebu respirator, ali je jedan radnik bolnice prebačen u Banjaluku.

"Mi smo imali potrebu za stavljanje jednog pacijenta na respirator, to je naš radnik, njega smo uputili na Klinički centar i on je tamo već smješten. I on je bolje, oporavlja se, tako da za sada nemamo teških kliničkih slika", kazao je Gajić.