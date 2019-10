Jugović traži da se objave saznanja o prijetećim porukama koje je dobijao

PALE - Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je danas da je zatražio od Policijske uprave Istočno Sarajevo da javnosti predoči sva zvanična saznanja o slučaju prijetećih SMS poruka koje je dobijao i saopšti u kojoj je fazi njihovo rasvjetljavanje.

"Od Policijske uprave insistiram da se otkrije počinilac i da kažu kod kog postupajućeg tužioca se nalazi predmet. Lica koja su to počinila su identifikovana, a ja tražim i da se otkrije njihov identitet", rekao je Jugović na konferenciji za novinare.

On ističe da će, bez obzira da li će biti osnova da se pokrene krivična prijava, pokrenuti privatnu tužbu protiv tih lica, jer postoji osnovana sumnja da su se neka od njih nalazila na listi SDS-a za odbornike.

Reagujući na razne spekulacije koje, kako je rekao, kreiraju i podgrijavaju predstavnici opozicije, prvenstveno SDS-a, bespotrebno dižući tenzije i unoseći nemir među građane, Jugović je poručio da "neće dozvoliti da od njega kriminalca prave lica koja su ovu opštinu ostavili u provaliji sa dva miliona KM finansijskog minusa".

On kaže da je prethodne dvije godine bio izložen prijetećim porukama i da su policijski službenici, shodno svojoj procjeni, u određenom periodu pružali zaštitu njemu i njegovoj porodici.

"S obzirom da se opozicioni `politički majstori`, koji nisu kompetentni niti imaju uvid u zvanična saznanja, sada trude da mene i druge koji su bili izloženi prijetnjama predstave kao manipulatora koji je, tobož, sam sebi prijetio, od Policijske uprave Istočno Sarajevo i nadležnog tužilaštva očekujem da bez odlaganja javno saopšte relevantne činjenice o cijelom slučaju", rekao je Jugović.

On navodi da su ga stalne zamjene teza i priče o poštovanju zakona od onih koji su se višestruko ogriješili o zakon i pod lupom su istražnih organa, opredijelile da reaguje na ovaj način.

Jugović kaže da je uvjeren da velika većina građana Pala jasno može da prepozna da su "agresivni medijski nastupi ovdašnje opozicije tek najobičniji spin kojim se pažnja javnosti želi usmjeriti u pravcu koji je suprotan od suštinskog napretka ove sredine na svim poljima".

On ističe da građani Pala nisu zaboravili ni kome je prijećeno, ni čijim političkim predstavnicima su paljena vozila, te izrazio uvjerenje da će to uskoro zvanično objelodaniti oni koji su za to nadležni.

Jugović kaže da su "aktuelni opozicioni `zaštitinici zakona` iza sebe ostavili pustoš i milionsku provaliju u opštinskom budžetu, kao i niz drugih `repova` i problema, sa kojima se aktuelna opština uprava borila i izborila kako bi lokalnu zajednicu vratila u red izrazito razvijenih opština".

Napominjući da je opštinska uprava uložila u 31 investicioni objekat, od kojih su neki kapitalni, Jugović je rekao da se nada da građani nisu zaboravili na odlaganje opasnog otpada i svakodnevni dim sa gradske deponije, jer je to potvrda da su održali riječ i još na početku mandata riješili taj problem.

"Rekonstruisali smo na desetine ulica, uljepšali zgradu opštinske uprave, učestvovali u razvoju Jahorine, obnovili spomen-obilježja iz odbrambeno-otadžbinskog rata, pomogli poljoprivrednike i preduzetnike, sportiste i studente, radnike u obrazovanju i kulturi, veliki broj građana po pojedinačnim zahtjevima...", rekao je Jugoviić.

On je izrazio uvjerenje da su uradili dobar posao i da ih nikakvi spinovi neće usporiti i zaustaviti u nastojanjima da budu još bolji i urade još više za Pale i građane ove lokalne zajednice.

"A opozicionim `dobročiniteljima` i `brižnim čuvarima` transparentnosti i zakonitosti, a i narodnih para, poručujemo da građanima, za početak, objasne na koji način, po kojoj proceduri, na osnovu kojih kriterijuma, od čijeg novca i za kakve potrebe je kupljena donedavno komercijalna OSM TV, kako se zatvara finansijska konstrukcija od 600.000 KM za koliko je, navodno, Grad Istočno Sarajevo kupio ovu televiziju", rekao je Jugović.

On kaže da se u slučaju razrješenja direktora Kulturno-sportskog centra Pale, što je posljednje navodno bezakonje koje mu spočitavaju lokalni prvaci SDS-a, rukovodio jasnom procedurom koja upućuje na to da to nije pitanje koje rješava Upravni odbor, već Skupština opštine Pale.