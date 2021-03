Jukić za "Nezavisne": Solarni park vraća nadu nerazvijenoj opštini

BOSANSKI PETROVAC - Lokalna vlast u Bosanskom Petrovcu pozdravlja velike najavljene projekte i pružiće svu potrebnu pomoć i podršku u njihovoj realizaciji, istakao je Mahmut Jukić, načelnik te općine, koja spada među nerazvijenije u Unsko-sanskom kantonu.

"Općina Bosanski Petrovac polaže velike nade u najavljene projekte izgradnje solarnog parka i energetskih postrojenja za transmisiju Sunčeve svjetlosti u električnu energiju", kaže Jukić u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Vlada Unsko-sanskog kantona najavila je nedavno značajne energetske projekti na području Bosanskog Petrovca - radi se o izgradnji solarnih elektrana, kao i solarnog parka. Da li je to velika ekonomska šansa za Bosanski Petrovac?

JUKIĆ: Mi ćemo, kao lokalna vlast, podržati sve projekte koji su u skladu s ekološkim standardima, a iskorištavanje Sunčeve energije je veliki potencijal Bosanskog Petrovca. To su pokazala ranija istraživanja, pa je tako ustanovljeno kako mi, pored ostrva Vis, imamo najveći broj sunčanih dana u godini. Osim toga, solarnim panelima pogoduju nadmorska visina i vjetrovi. U našoj općini je već više investitora ušlo u ovu priču, imamo već jednu solarnu elektranu koja radi, a u postupku izdavanja dozvola su još tri takve elektrane. Radi se o manjim energetskim postrojenjima snage do pola megavata, koje ulaze u sistem poticaja. Tačno je da je Vlada USK pokrenula aktivnosti na izgradnji velikog solarnog parka na lokalitetu Bjelajski Vaganac, tamo su provedena istraživanja i tražili su da Općinsko vijeće da svoju saglasnost za postupak dodjele koncesije investitorima. Radi se o zemljištu površine oko 150 hektara, a solarni park koji bi se gradio imao bi snagu 90 megavata i bio bi najveći u zemlji. Riječ je investiciji vrijednoj preko 90 miliona maraka, a Općinsko vijeće je dalo zeleno svjetlo Vladi da dalje provodi postupak dodjele koncesije. Kada se radi o samom projektu i njegovoj daljoj realizaciji - mi ćemo poštovati riječ struke.

NN: Ipak, postoje i protivnici tog projekta i oni kažu kako je područje planirano za solarni park bogato šumom, koja bi morala biti uništena, te bi tako bila uzrokovana ekonomska i šteta po ekosistem. Kakav je Vaš komentar o tome?

JUKIĆ: Te informacije nisu tačne i radi se o tvrdnjama pojedinaca i grupa kojima je stalo da, iz nekih razloga, zakoče cijeli projekat. Radi se o lokalitetu gdje raste šuma osme klase, znači to je kamenjar gdje je nisko rastinje i neprofitabilni šumski resursi. Mi ne dajemo saglasnost nikome da se siječe šuma, već samo da se raspiše javni poziv za postupak dodjele koncesije.

NN: Kakve direktne ili indirektne koristi bi imala lokalna zajednica od eventualne izgradnje solarnog parka?

JUKIĆ: Prije svega radi se o velikoj investiciji, a ono što su nam iz Vlade predočili je da bi izgradnja trajala u tri faze i bila okončana do kraja 2023. godine, ukoliko sve bude išlo kako treba kada je riječ o ishodovanju potrebnih dozvola. Tokom izgradnje bilo bi angažirano preko stotinu radnika, koji bi kod nas trošili novac, a drugi benefit je što bi potencijalni investitor plaćao koncesiju za korištenje zemljišta i izračunali smo da bismo na taj način imali godišnji prihod u budžetu od 100.000 do 200.000 maraka. Također, investitor bi morao platiti pretvorbu zemljišta na kojem se planira gradnja u iznosu od minimalno 300.000 maraka, zatim tu su i prihodi od prometovanje prodaje električne energije, kao i mogućnost zapošljavanja određenog broja radnika. Znači to je projekat od velikog značaja ne samo za Bosanski Petrovac, već i za Unsko-sanski kanton, pa i samu državu Bosnu i Hercegovinu