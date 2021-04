Kandidat SDA za načelnika Travnika proglasio pobjedu

TRAVNIK - Kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) u Travniku Kenan Dautović većinom glasova na prijevremenim izborima izabran je za načelnika ove opštine.

Kako je za "Klix.ba" potvrđeno, prema prvim preliminarnim rezultatima, razlika je veća od 1.500 glasova.

Zanimljivo, Dautovićev protivkandidat Haris Kaniža je već čestitao protivniku na pobjedi.

"Čestitam Kenanu Dautoviću na pobjedi. Zahvaljujem se svim stanovnicima opštine Travnik koji su svoje povjerenje podarili Našoj travničkoj priči. Ostaje žal jer nikada nije bilo bliže. Nisam razočaran“, napisao je na Facebooku.

Dautović je svoju pobjedu proglasio u izbornom štabu koji je dobijao informacije od posmatrača s izbornih mjesta, a Stranka demokratske akcije nastaviće sa tradicijom svojih kandidata na načelničkoj poziciji.

Kandidat SDA ranije u nedjelju se zahvalio svima koji su ispunili svoje građansko pravo i koji su mu povjerili mandat načelnika.

"Do preuzimanja funkcije nastavit ćemo obilaziti privredne subjekte i građane, to je jedino obećanje koje sam dao u predizbornoj kampanji. Pripremat ću i realizaciju svoje izborne platforme koja treba da doživi susret s općinskom administracijom. Nakon toga, održat ću svoje temeljno izborno obećanje, a to je da ću sve svoje sposobnosti staviti u funkciju boljitka Općine Travnik. Od mene mogu očekivati samo rad, rad i rad", kazao je Dautović.

Naglasio je da će akcenat staviti i na ravnomjeran razvoj opštine jer je, kako kaže, obilaskom terena vidio da neka područja zaslužuju veću pažnju.

"Onoliko smo jaki koliko nam je jaka najslabija karika", zaključio je Dautović.