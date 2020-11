Kandidati u Doboju se plaše izborne krađe

DOBOJ - Najveći strah trenutno je od korona virusa, koji ovih dana puni krevete dobojske bolnice, ali kandidati za odbornike u Skupštini grada Doboj strahuju i od izborne krađe i kako će proći na lokalnim izborima u nedjelju.

"Plašim se tih malverzacija oko biračkih odbora koji se očigledno spremaju, i mislim da će mjere koje poduzima CIK i izborne komisije, inače u državi, da će one doprinijeti dodatnoj zloupotrebi volje građana. To je ono čega se ja plašim, da se volja birača neće ispoštovati. Ljudi se plaše da izađu glasati, naročito starija populacija. Na moje biračko mjesto izlazi između 500 i 600 birača, područna OŠ 'Dositej Obradović', plus posmatrači, bojimo se da se neće moći zadržati epidemiološke mjere na nivou koji bi bio potreban", rekao je Senahid Spahić, nosilac liste SDA-SBiH-HB.

Rade Tešić, kandidat socijalista za odbornika, kaže da mjere koje su uvedene, a koje, dodaje, nisu u saglasnosti sa Izbornim zakonom pružaju mogućnost za manipulacije voljom građana.

"Kolaju razne priče, ne mora značiti da je istina, međutim mnogi ljudi u Doboju kažu biće neki pokvareni toplomjeri, biće ispravni toplomjeri, neko će moći ući, neko neće moći ući. Znači, sigurno je to vezano jedno s drugim, naravno kao političar da se bojim izborne krađe, a kao građanin da se bojim i korone", navodi Tešić.

Zdravlje je na prvom mjestu, ističu kandidati, ali izborni proces ove jeseni se odvija u neprirodnim uslovima koji će neke Dobojlije odvratiti od namjere da ispune svoju građansku dužnost, odnosno da glasaju.

"Mislim da ćemo sigurno imati loš izborni rezultat zbog tih okolnosti, bojim se da i ovi naši glasači koji su već oboljeli, koji su u izolaciji, koji su u godinama, i imaju određene bolesti, zbog opreznosti neće ni izaći na izbore. Jednostavno, slobodno mogu reći da sam i zabrinut da onaj rezultat koji smo mi planirali bi mogao biti upitan upravo zbog te regularnosti, zbog tih uslova", rekao je Slavko Gligorić, nosilac DNS-ove liste.

U Doboju je prijavljeno 87 političkih subjekata, a više od polovina njih su fiktivni i pod kontrolom vladajućih stranaka, kaže Stefan Gavrić, PDP-ov kandidat za odbornika, i oni služe, ističe, za kontrolu nad biračkim odborima.

"Na sve to Gradska izborna komisija izdaje preporuku članovima biračkih odbora da u prostoriju gdje se glasa ne puštaju više od četiri, pet posmatrača, čime onemogućavaju velikom broju političkih subjekata da prate tok glasanja i što je još bitnije, brojanje glasova. Već je vidljivo da će to u Doboju ići najviše na štetu PDP-a jer smo najžešća opozicija. Mi radimo sve da to spriječimo", kazao je Gavrić.

U koaliciji koja okuplja Nezavisnu listu, DF i SBB BiH nisu zabrinuti ni zbog korone, ni za svoj rezultat.

"Koalicija 'Doboj u srcu' i svi njeni ljudi na listi se samo Boga boje, a korone i izborne krađe se mi ne bojimo. Mi radimo na terenu, napredujemo i pokazaće izborni rezultat pravo stanje", kaže Sevlid Hurtić, nosilac liste.