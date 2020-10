Kandidati za načelnika Bosanskog Petrovca zaratili na Facebooku

BOSANSKI PETROVAC - Dejan Prošić, načelnik opštine Bosanski Petrovac, koji u dresu DNS-a juri novi mandat na toj funkciji, te njegov protivkandidat, SNSD-ov Nikola Grbić, koplja su ukrstili na Facebooku.

Iako predizborna kampanja zvanično još nije ni počela, u ovoj, trećoj po veličini opštini u Unsko-sanskom kantonu borba za povjerenje glasača očigledno se već zahuktala.

Naime, Prošić je u utorak na svom profilu postavio dva medijska članka u kojima se spominje Grbić, od čega naslov jednog, objavljenog još prije šest godina, glasi "Porodična manufaktura: Kako je bračni par Grbić ukrao više od dva miliona maraka".

Nije mu na to ostao dužan Grbić, inače predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport Republike Srpske, koji je ubrzo ispod tog Prošićevog statusa ostavio oštar komentar.

"Stvarno te sažaljavam, nisi ni svjesan koji si bijednik u duši, to ti neće pomoći, možeš pakovati stvari i u doznaku ako te budu htjeli primiti. Lijepo si me nasmijao, fukara si bio i ostaćeš", napisao je Grbić.

Prošić mu je na to odgovorio gifom na kojem je prikazana žena koja se grohotom smije, nakon čega Grbić dopisuje: "Ne zamjeram ti, tako rade gubitnici i alkoholičari kao što si ti", ali nedugo poslije toga taj komentar je obrisan.

Aktuelni načelnik Bosanskog Petrovca, koji će povjerenje birača preispitati na predstojećim lokalnim izborima, za "Nezavisne" kaže da je u pitanju borba za glasove.

"Ja s njim nemam privatno ništa. Nemam ništa posebno reći za njega", rekao je kratko Prošić, koji vjeruje da će ostati na sadašnjoj funkciji.

Grbić, s druge strane, komentarišući Prošićeve objave na Facebooku te dešavanja između njih dvojice, ističe da je u pitanju borba za vlast.

"Ja nisam za tu opciju, ali on ružne stvari piše na Facebooku, nešto što je prošlo. Jednostavno, to je veoma ružno, ne znam šta bih rekao. Ta istraga je završena davnih dana, ja nisam kriv. Vjerovatno on to radi da bi dobio nešto na glasovima... Čovjek se izgubio u nekim stvarima, radi nešto što je van svake pameti, pa eto i na takav način pokušava da oblati svakoga", kaže za "Nezavisne" Grbić, koji vjeruje da će SNSD ove godine pobijediti u Bosanskom Petrovcu.

Osim njega i Prošića, u trku za načelničku fotelju u ovoj lokalnoj zajednici ušli su i Mahmut Jukić (SDA) te nezavisni kandidat Zlatko Hujić, inače nekadašnji načelnik Bosanskog Petrovca.