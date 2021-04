Kasarna prelazi na grijanje "Gradske toplane"

DOBOJ - Topli radijatori, umjesto peći na čvrsto gorivo, od naredne jeseni zagrijavaće prostorije kasarne Oružanih snaga BiH "Vojvoda Radomir Putnik" u dobojskom naselju Miljkovac.

To je najavljeno nakon sastanka gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića i zamjenika ministra odbrane BiH Mirka Okolića.

"Taj projekat je u završnoj fazi i naš plan jeste, pošto sada imamo završetak grijne sezone, da u ovoj ljetnoj pauzi, to jest do 15. oktobra, do nove sezone, završimo kompletan vrelovod i da imamo mogućnost da i te pravne i tehničke stvari završimo, pripremimo da objekat bude spreman da može preći sa čvrstog goriva na 'Gradsku toplanu'", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Projekat toplifikacije kasarne vrijedan je 1,2 miliona KM, a sredstva za njegovu realizaciju će zajednički obezbijediti Gradska uprava, "Gradska toplana" i resorno ministarstvo.

"Mi time dobijamo kvalitetnije grijanje za iste pare, a grad Doboj dobija uposlenost toplane u većem kapacitetu i stanovnici grada Doboja dobijaju ekološki čistiju sredinu, jer ćemo za izvjestan procenat smanjiti ekološko zagađenje", rekao je Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane BiH.

Sastanku je prisustvovao i Milorad Krajšumović, komandant Trećeg pješadijskog RS puka Oružanih snaga BiH.

"Kroz redovne aktivnosti i ispunjavanje misije Trećeg pješadijskog RS puka, između ostalog, imamo i obilazak i saradnju sa lokalnim zajednicama. Da vidimo šta možemo uraditi na daljoj boljoj saradnji, koja je i do sada bila na izuzetno visokom nivou", naveo je Krajšumović.