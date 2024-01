Kažnjeno 37 funkcionera zbog sukoba interesa

BRČKO - Tokom 2023. godine pokrenuto je 60 postupaka protiv nosilaca javnih funkcija u Brčko distriktu BiH zbog kršenja zakonskih propisa u podnošenju izvještaja o svom imovinskom stanju, potvrdila je predsjednice Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta Admira Mujić.

U 37 slučajeva, kako je dodala, izrečene su novčane kazne od 10 do 40 odsto od visine plate ili naknade nosilaca javnih funkcija.

"Komisija za odlučivanje o sukobu interesa će tokom januara ove godine za jednog nosioca javne funkcije uputiti prijedlog nadležnom organu za njegovo razrješenje, zbog konstantnog nepoštovanja zakonskih odredbi", istakla je Mujić, prenosi Fena.

Dodala je da će pored ovog, jedan nosilac javne funcije biti takođe novčano kažnjen jer nije na vrijeme podnio izvještaj o svom imovinskom stanju.

Mujić je pozvala sve nosioce javnih funkcija da do kraja marta ove godine u skladu sa zakonskim odredbama predaju izvještaje o svom imovinskom stanju kako ne bi došlo do povrede odredbi članova zakona koji se odnose na to.

