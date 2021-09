„Kladuške heroine“ pomjeraju granice na putu do ozdravljenja

VELIKA KLADUŠA- Knjiga pod nazivom „Kladuške heroine“, koja sadrži priče žena koje vode borbu s karcinomom, promovisana je u subotu u Velikoj Kladuši u prisustvu velikog broja posjetilaca.

Radi se o knjizi koja sadrži 17 autobiografskih priča čije su autorice članice Udruženja „Sutra je novi dan“, koje se bavi pomoći i podrškom osobama oboljelim od raka.

Glavne junakinje u svojim pričama iznose vlastita životna iskušenja, probleme, strahove, ali i nade u borbi protiv opake bolesti.

„Sve žene, članice našeg udruženja, koje su ispričale svoje priče, sve su one unikati, one su jedinstvene, i pomjeraju granice u svemu, na putu do ozdravljenja. One su prave heroine jer poručuju kako nema predaje i tako šalju poruke svima drugima koji vode borbu protiv karcinoma“, kazala je Fikreta Muslić, urednica ovog djela. Predsjednica pomenutog udruženja, Nasija Džihanović, kaže kako se ideja o knjizi javila protekle godine u jeku pandemije virusa korona, kada su njihove članice, zbog epidemiooških mjera bile ograničene u brojnim aktivnostima i najviše vremena provodile u karantinu.

„Svaka priča je posebna i teška. Cilj izdavanja knjige jeste da se ohrabre druge žene da budu jake i da ne odustaju, kao što ni one nisu odustale. Ovom prilikom moram se zahvaliti svim donatorima koji su nesebično pomogli da knjiga ugleda svjetlo dana“, kazala je Džihanovićeva.