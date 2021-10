Ko će naslijediti Pavlovića na mjestu gradonačelnika Prijedora?

PRIJEDOR - Dalibor Pavlović zvanično je juče podnio ostavku na mjesto gradonačelnika Prijedora, a ko će ga naslijediti na toj funkciji trebalo bi da bude poznato na zimu, pošto se očekuje da će prijevremeni izbori u gradu na Sani biti održani u drugoj polovini decembra, ili u januaru iduće godine.

Već su počele i spekulacije o tome čija će se imena naći na glasačkim listićima, pa tako postoje tvrdnje da bi to, ispred SNSD-a, mogao biti Slobodan Javor, direktor lokalnog Doma zdravlja, a istovremeno se po kuloarima priča i da se terenskog rada uveliko uhvatila Maja Dragojević Stojić, koja je u dresu SDS-a bila kandidat i na proteklim lokalnim izborima, održanim 15. novembra prošle godine.

Sam Pavlović juče se obratio na Facebooku, gdje je zahvalio onima koji su ga, kako je naveo, podržavali sve ove dane, kao i što su mu pružili podršku dolaskom na skup u nedjelju.

"U trenucima koje proživljavam zajedno sa svojom porodicom, u trenucima u kojima s nevjericom posmatram dane iza sebe, ono što sam shvatio da mi je trenutno jedino bitno su isključivo zdravlje moje porodice i jak Prijedor... Prijedor kakvim smo ga krenuli graditi, čvrst i jak, sa dobrom ekipom koja popravlja nešto što je rušeno 16 godina", naveo je Pavlović.

Osvrnuo se potom i na skandalozne fotografije koje već danima kruže u javnosti.

"Želim reći da osoba sa fotografija koje ste gledali prethodnih dana nije pravi Dalibor Pavlović i sve što mogu reći u tom smislu je zaključak da su više sile uticale na mene i da mi je sada najbitnije da sam živ i da je moja porodica uz mene! Moj nivo nije i nikada neće biti pljuvanje bilo koga. Istražni organi će odraditi svoj dio posla i istina će biti dostupna", naveo je Pavlović.

Dodao je da sebi ne može priuštiti scene nemorala i razvratništva, kakve su javno predstavljene javnosti s jasnim ciljem destabilizacije SNSD-a i progresa koji su u Prijedoru ostvarili. Pobrojao je i brojne projekte Gradske uprave koju je predvodio.

"Predloženom kandidatu SNSD-a i koalicije pružiću svu moguću pomoć i podršku, a isto molim i vas, dragi moji Prijedorčani. Ne dozvolite da se u upravljačku strukturu vrate ljudi koji su toliko godina radili isključivo za lični interes, a bili su i u Vladi Republike Srpske i u takvoj poziciji da su Prijedor mogli napraviti centrom razvijenijim od Bijeljine", naveo je Pavlović te dodao da će kreatori ovog scenarija biti dovedeni pred lice pravde.

Da je Pavlović na propisanom formularu Centralne izborne komisije (CIK) BiH juče ujutru potpisao ostavku potvrdio je Mirsad Duratović, predsjednik Skupštine grada Prijedor, koji je dodao da su u obrazloženju navedeni privatni razlozi.

"To je otišlo na poštu. Kad to zaprimi, CIK onda sa Pavlovićem provjerava da li je on to potpisao ili nije", rekao je Duratović za "Nezavisne novine".

U pitanju je, dakle, verifikacija, za koju CIK ima rok do 15 dana, a nakon toga ima do 30 dana da donese odluku o održavanju prijevremenih izbora.

Prema Izbornom zakonu, od dana raspisivanja prijevremenih izbora do dana njihovog održavanja ne može proteći manje od 30 ni više od 90 dana. Duratović pretpostavlja da bi izbori trebalo da budu između polovine decembra i polovine januara.

Do izbora novog gradonačelnika njegove poslove i dužnosti obavljaće zamjenik gradonačelnika Žarko Kovačević.

Pavlović je kadar SNSD-a, te je odluku da podnosi ostavku najavio nakon što je to od njega zatražio stranački lider Milorad Dodik.

Zanimljivo je da je Pavlović tokom skupa održanog u nedjelju rekao da ga Dodik podržava i nije rekao da će dati ostavku. Pavlović je na skupu istakao da su mu radili o glavi i da su za to koristili crnu magiju.

Prije Pavlovića, za kormilom Prijedora je 16 godina bio kadar DNS-a, od čega najduže nekadašnji lider te stranke Marko Pavić.