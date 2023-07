Ko je srušio skakaonice na velikom jezeru Balkana?

MRKONJIĆ GRAD - Veliko jezero na Balkani, poznatom kupalištu kod Mrkonjić Grada, ostalo je bez obje skakaonice, zbog čega kupači, odnosno mještani negoduju, dok biznismen Jovo Vidović tvrdi da je jezero njegovo, da skakaonicama nije mjesto tu, te da više nikad neće biti postavljene.

O svemu je upoznata i opštinska inspekcija, ali je zasad nejasno da li će nešto preduzeti.

"Skakaonice su nam trebale. Djeca su skakala, nikad nikakav problem nije bio. Ovo vam je kao da djeci na igralištu sruše tobogan i ljuljašku, iz bezveznih razloga", rekao nam je jedan mještanin.

Zbog svega se samostalni odbornik Sergej Milanović obratio lokalnom Odjeljenju za inspekcijske poslove i zatražio pojašnjenje.

"Zanima me, kao i sve ostale građane opštine Mrkonjić Grad, ko je i zbog čega srušio dvije skakaonice u vodu, koje su se nalazile na velikom jezeru u Turističko-rekreativnom centru (TRC) Balkana", naveo je Milanović, između ostalog, u dopisu.

Milanović kaže da je prema njegovim informacijama, za koje nema dokaze, skakaonice srušio Jovo Vidović, vlasnik TRC Balkana, a koji, prema Milanovićevim riječima, istovremeno nije i vlasnik jezera.

"Ja ne znam tačno ko je to srušio, na to pitanje trebalo bi da odgovori opština. To on nije napravio, a pošto ne upravlja time, nikako nije smio da ih poruši. Skakaonice baš nisu bile u najboljem stanju, ali ih je trebalo obnoviti", rekao je Milanović za "Nezavisne novine", te dodao da je jedna skakaonica iščupana bagerom, a druga odsječena fleksom i ostavljena u vodi.

Milanović navodi da su mještani ogorčeni i da nije bilo potrebe da budu srušene.

"Jezera su uvijek bila državna, i sad su državna imovina. Dakle, vodeni obuhvat, četiri metra oko jezera, sve je državno. Apsolutno niko nije imao pravo da bez naloga opštine i prateće papirologije bilo šta dira", poručuje Milanović.

Slavica Bojanić, načelnica Odjeljenja za inspekcijske poslove u opštini Mrkonjić Grad, kaže da je upoznata sa time da su skakaonice uklonjene, ali više informacija nema.

"Nismo ništa preduzeli. Naš stav je da su bile u ruševnom stanju i trebalo je da budu uklonjene. Svaki dan se gledalo kad će neko da nastrada. Moram ispitati detalje, ne mogu vam ovog momenta sve reći", rekla je Bojanićeva.

Biznismen Jovo Vidović u izjavi za "Nezavisne novine" kaže da skakaonice tu više nikad neće biti postavljene. One su, tvrdi, bile devastirane, odnosno stoje tu 10-20 godina.

"Neki dan ja na klupi, a četiri mladića po oko 15 godina podigla su jednog devetogodišnjeg dječaka. Jedan ga je gurnuo odozgo i dijete pade na bok te potonu. Onda je drugi skočio i izvadio ga. Ja sam uzeo fleksericu i odsjekao to, i skakaonice više neće biti gore dok sam ja živ, a i poslije mene. To je moje privatno vlasništvo. Niko skakaonice nije ni koristio. To su bile dvije cijevi. Za skakaonice treba spasilac, instruktor. Neko pogine i šta onda?", izjavio je Vidović za "Nezavisne novine".