Koalicija u Semberiji više ne postoji: Petrovićeva pobjeda raspustila "Dogovor za Bijeljinu"

BIJELJINA - Koalicija "Dogovor za Bijeljinu" više ne postoji u ovom gradu jer je izgubila smisao nakon neuspjelog referenduma kada su građani podržali gradonačelnika Ljubišu Petrovića, poručeno je iz lokalnog SNSD-a, odakle su, pritom, najavili da će ova stranka sigurno imati kandidata u borbi za najznačajniju bijeljinsku funkciju na narednim lokalnim izborima.

Petrović (SDS) je, podsjetimo, 19. marta "preživio" referendum, na koji je izašlo 48.164 građana, a za opstanak gradonačelnika glasalo je njih 68,36 odsto.

Skoro osam mjeseci kasnije ugašena je koalicija koja je pokušala skinuti Petrovića sa gradonačelničke pozicije.

Gradski odbor (GO) SNSD-a Bijeljina u četvrtak naveče je donio odluku da se ad akta stavi koalicija "Dogovor za Bijeljinu" kao i svi dokumenti koji su proistekli iz te koalicije.

"Nakon neuspjelog referenduma na kojem su građani podržali aktuelnog gradonačelnika, jasno je da je postojanje koalicije izgubilo smisao. SNSD ne može i ne želi nositi teret prošlosti bilo čije politike i bilo kojeg pojedinca u Bijeljini. Svim članicama, sada već bivše koalicije 'Dogovor za Bijeljinu', želimo puno sreće u budućem političkom radu", saopštio je u GO SNSD-a Bijeljina.

Sutradan, u petak ujutru, iz SNSD-a su bili još detaljniji - predsjednik GO SNSD-a Miroslav Milovanović je rekao da će kandidat za gradonačelnika na lokalnim izborima naredne godine sigurno biti iz SNSD-a i dodao da je moguća koalicija sa svim političkim subjektima koji budu podržali tog kandidata.

"Sljedeće godine su lokalni izbori i SNSD će se u naredna dva mjeseca okrenuti stranačkim organima, mjesnim odborima, izvlačiti zaključke iz prethodnog perioda i pokušati da se što bolje pripremi, a onda ćemo donositi odluke o tome ko će biti kandidat za gradonačelnika", rekao je Milovanović.

On je istakao da SNSD Bijeljina neće vršiti nikakve kalkulacije s bilo kim u smislu bilo kakvih ustupaka da bi neka od partija podržala kandidata za gradonačelnika iz SNSD-a.

Član Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Aleksandar Đurđević naveo je da će Klub odbornika SNSD-a nastaviti samostalan rad u Skupštini grada Bijeljina.

"SNSD ne može više nositi breme bilo čijih loših politika iz prethodnog perioda i nastaviće samostalan rad u Skupštini grada", rekao je Đurđević.

Milovanović je, inače, izjavio da se SNSD nije konsultovao s koalicionim partnerima o stavljanju ad akta postojanja koalicije "Dogovor za Bijeljinu" jer su članovi ove koalicije u nekim neformalnim sastancima sa SNSD-om "nešto tako i očekivali".

On je dodao da to ne znači da s koalicionim partnerima sutra neće popiti piće ili razgovarati, ali da je činjenica da koalicija "Dogovor za Bijeljinu" više ne postoji.

"Nismo se mi za ovu stvar konsultovali s koalicionim partnerima. Na jednom ranijem zvaničnom sastanku koalicije lično sam im rekao, kada smo donosili odluku o pokretanju referenduma za opoziv aktuelnog gradonačelnika, da moraju biti svjesni da ja, koji sam direktor važne institucije i odbornik, kao ni predsjednik Skupštine, nemamo ambicije da budemo gradonačelnici, te da, ako opoziv ne prođe, jasno je da koalicija neće postojati", istakao je Milovanović.

"Dogovor za Bijeljinu" činio je veći broj partija, uključujući i Pokret za Bijeljinu, čiji predsjednik Milenko Mitrović nije iznenađen ovakvim raspletom situacije.

"To je očekivano, s obzirom na to da je koalicija postojala, funkcionisala i desio se opoziv koji nije uspio. Svakako da su lideri te koalicije, a to je SNSD, pokretačka snaga koja treba da povuče prvi potez. Taj potez su povukli i mi ga poštujemo. Mi ćemo u narednim danima takođe održati sjednicu organa naše partije i zauzeti dalje ciljeve što se tiče političkog djelovanja kako u Skupštini grada, tako i što se tiče priprema za predstojeće izbore", rekao je Mitrović za "Nezavisne novine".

