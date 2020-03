Koje mjere su donijeli gradovi i opštine u RS?

BANJALUKA - U cijeloj Republici Srpskoj danas je uvedeno vanredno stanje zbog novog virusa korona.

Donošenjem ove odluke snage za zaštitu i spasavanje shodno Zakonu o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama stavljaju se pod komandu Republičkog štaba za vanredne situacije.

Većina gradova i opština je postupila u skladu sa novonastalnom situacijom, pa su uveli niz preventivnih mjera, slične onima koje su sinoć uvedene u Banjaluci.

U Doboju je proglašena vanredna situacija s ciljem prevencije širenja virusa korona, odlučio je danas gradski Štab za vanredne situacije.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić rekao je da se za ovom odlukom posegnulo kako bi se lakše sprovodile represivne mjere za one koji se oglušavaju o naredbe, a ujedno da bi lokalni privredni kapaciteti i druga pravna lica stavili na raspolaganje svoje resurse Štabu za vanredne situacije.

Štab za vanredne situacije grada Doboja odlučio je danas da do 23. marta zabrani rad svim ugostiteljskim objektima, uslužnim djelatnostima /zanatstvu/ u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe, svadbenim salonima, fitnes centrima, dječijim igraonicama i pijacama na području grada.

U periodu od 7.00 do 18.00 časova ograničava se rad trgovačkim centrima - mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje i apoteke, te trgovine stočne hrane.

Od 7.00 do 22.00 časa ograničava se rad subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača isključivo u okviru prodaje njihovih proizvoda.

U ovim objektima potrebno je ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ući, ispred blagajni treba označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar, te omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i povećane mjere dezinfekcije i higijene.

Javnim kuhinjama dozvoljen je rad preko šaltera bez usluživanja/posluživanja u objektima. Dostava životnih namirnica dozvoljena je od 7.00 do 18.00 časova za subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti, uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi. Hoteli, moteli i hosteli mogu pružiti usluge u svom prostoru za svoje goste, a usluge hrane i pića samo za goste hotela, motela i hostela.

Benzinske pumpe rade bez ograničenja kada je riječ o prodaji goriva i drugih naftnih derivata, sa ograničenjem od 7.00 do 18.00 časova za dio benzinske pumpe u kojem je smješten prodajni objekat.

Apoteke i poljoprivredne apoteke radiće bez promjene radnog vremena, uz preduzimanje mjera da se ograniči broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje mogu istovremeno ulaziti.

Gradska uprava i gradske službe od danas se organizuju tako da u svim organizacionim jedinicama radi minimalni broj potrebnih izvršilaca, a ostala lica se upućuju na rad od kuće ili rad kod kuće.

Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović izjavio je da u ovoj opštini nema registrovanih slučajeva zaraze virusom korona, ali da se u kućnoj izolaciji nalazi 13 lica koja su došla iz drugih područja, te da će nakon prekida rada fakulteta u Srbiji i povratkom studenata kućama taj broj narednih dana porasti.

U Bratuncu gdje je danas održan sastanak proširenog Štaba za vanredne situacije na kojem su utvrđene mjere zaštite od virusa korona na području ove opštine.

"Preduzećemo sve mjere zaštite u skladu sa preporukama Vlade Republike Srpske i institucija BiH. Danas ćemo održati sastanak i sa privrednicima, kako bismo na području cijele opštine proveli mjere zaštite od virusa korona", rekao je Mlađenović novinarima.

On je najavio da će, osim dezinfekcije objekata i svakodnevnog pranja ulica, biti donesene odluke koje se odnose na javni prevoz i ograničeni rad ugostiteljskih, trgovačkih i drugih radnji do 18.00 časova.

"Komunalna policija će kontrolisati sprovođenje odluka i mjera koje donosimo, a svi inspektori radiće sa sanitarnim inspektorom, kako bi se mogla pratiti lica koja su u kućnoj izolaciji da li poštuju propisane mjere", istakao je Mlađenović.

U Šekovićima među mjerama i pojačan režim odvoza smeća

Koordinaciono tijelo opštine Šekovići za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti vezanih za pojavu virusa korona donijelo je danas niz naredbi i mjera čiji je cilj zaštita stanovništva i sprečavanje širenja zaraznih bolesti.

U saopštenju, koje je potpisao načelnik Šekovića Momir Ristić, navedeno je da je Koordinaciono tijelo usvojilo naredbu o preventivnim mjerama protiv širenja virusa korona, naredbu o sanitarno-higijenskim mjerama čiji je cilj zaštita stanovništva i radnika, te naredbu lokalnom Komunalnom preduzeću "Komunalac" o pojačanom režimu odvoza smeća, pražnjenja kontejnerskih posuda i pranju javnih saobraćajnih površina.

Naredbom o preventivnim mjerama je do 18.00 časova ograničen rad ugostiteljskih i trgovinskih objekata, zabranjen je rad svadbenih salona, te organizovanje muzike uživo u ugostiteljskim objektima.

Firmama koje obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba i peciva ograničen je rad od 6.00 do 12.00 časova, i to isključivo za potrebu prodaje njihovih proizvoda, dok je naređeno i skraćivanje radnog vremema nedjeljom za sve markete i prodavnice, koji će raditi od 8.00 do 13.00 časova.

"Sva lica koja su putovala i boravila u zemljama u kojima je zabilježena pojava virusa korona, a bila su u kontaktu sa zaraženim, sumnjaju na oboljenje ili su boravili u zdravstvenoj ustanovi gdje se liječe zaraženi od virusa korona, dužna su da se jave na telefone Doma zdravlja ili Policijske stanice - 124 ili 122. Preporučujemo svim građana da preduzmu sve potrebne sanitarno-higijenske mjere u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske", navedeno je u saopštenju iz opštine Šekovići.

U Prnjavoru uvedena dva nova telefonska broja

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš rekao je danas da će od 16.00 časova biti uvedena dva nova telefonska broja, zbog preopterećenosti postojećih linija za prijavljivanje lica koja su doputovala u ovo mjesto iz zemalja sa visokim rizikom od virusa korona.

"Sa terena imamo informacije da brojevi telefona službi često nisu dostupni ili su zauzeti jer se moraju svakom pojedincu detaljno objasniti pravila ponašanja u samoizolaciji, zbog čega uvodimo još dva nova 065/ 074 - 004 i 065/ 074 – 664, koja će biti dostupna 24 časa. Ukoliko bude potrebe stavićemo i druge službe opštine na raspolaganje i uvesti dodatne linije", istakao je na konferenciji za novinare Tomaš, koji je i komandant Štaba za vanredne situacije.

U skladu sa preporukama Vlade Republike Srpske Opštinski štab za vanredne situacije Istočno Novo Sarajevo danas je naložio ograničenja i restrikcije kojom se reguliše rad trgovinskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji ove lokalne zajednice s ciljem onemogućavanja širenje virusa korone.

Naredba Opštinskog štaba za vanredne situacije Istočno Novo Sarajevo stupa na snagu odmah i zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata, svadbenih salona, fitnes centara, dječijih igraonica, kladionica i pijace do 23. marta ove godine.

Rad trgovačkih cenatra se zabranjuje u dane vikenda, dok se od 7.00 do 18.00 časova ograničava rad trgovine prehrane i robe široke potrošnje.

Naredbom se organizje rad opštinske uprave i Doma zdravlja, shodno preporukama resornih ministarstava Republike Srpske.

Opštinski štab za vanredne situacije u Višegradu je na današnjem sastanku donio odluku o zabrani rada gradske pijace do 23. marta, zbog preventivnih mjera i mogućeg širenja virusa korona.

Na sastanku Štaba za vanredne situacije odlučeno je i da od danas neće raditi kladionice, a ugostiteljski objekti od sutra.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević smatra da je ova opština na vrijeme preduzela sve potrebne mjere koje su preporučili Vlada Republike Srpske i druge nadležne institucije, kao i neke interne mjere.

"Donijeli smo odluku i odredili broj telefona da starijim građanima, za koje se ne preporučuje da izlaze iz svojih stanova i kuća, obezbijedimo sve potrebne namirnice. Sve što im bude neophodno biće dostavljeno na njihove kućne adrese", naveo je Đurević i naglasio da je obaveza opštinske uprave da donese odluke o zabrani rada kako bi spriječila da u Višegradu bude zabilježen ijedan slučaj virusa korona.

On je pozvao sugrađane da budu pribrani, da pomognu i ne odmažu jer sa ovakvim virusom, koji se brzo širi, može doći do nesagledivih posljedica.

U Zvorniku su danas dezinfikovani šetalište pored Drine i plato ljetne pozornice ispred Narodne biblioteke i muzejske zbirke, u skladu sa zaključkom Koordinacionog tijela grada za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti u vezi sa pojavom virusa korona.

Dezinfekcija je obavljena u Dječijem vrtiću "Naša radost", Gradskoj upravi, na igralištu Osnovne škole "Sveti Sava", dječijem parku, te na javnim površinama ispred Opšte bolnice i Doma zdravlja.

Obavezna dezinfekcija biće nastavljena i u drugim javnim objektima.

Koordinaciono tijelo grada Zvornika naredilo je dezinfekciju svih javnih objekata i površina, te sredstava javnog prevoza, posebno parkova, šetališta i dječijih igrališta.

Načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić, na prijedlog opštinskog Štaba za vanredne situacije, donio je naredbu o sprovođenju vanrednih preventivnih mjera radi sprečavanja širenja virusa korona, među kojima je i zabrana rada svim ugostiteljskim objektima, osim hotela kojima je dozvoljeno da u okviru restorana služe hranu i piće za svoje goste.

Ovom naredbom zabranjen je rad zanatsko-uslužnim radnjama, osim automehaničarskih, svadbenim salonima, teretanama i sličnim oblicima organizovanja, navodi se u saopštenju.

Taksi prevoz je dozvoljen pod uslovom da se redovno sprovode mjere dezinfekcije.

Štab za vanredne situacije preporučuje da roditelji od sutra djecu ne šalju u vrtiće.

Preporučuje se Dječijem vrtiću "Duško Radović", vrtiću "Mali Princ", Predškolskoj ustanovi Klub za djecu "Pinokio" da svoj rad svedu na minimum kapaciteta neophodnih za smještaj djece u slučajevima da roditelji ne mogu obezbijediti neki drugi vid čuvanja djece.

U okviru naredbe ograničava se rad od 7.00 do 18.00 časova trgovinama prehrambene robe široke potrošnje i trgovinama stočne hrane, subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača /isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda.

Preventivne mjere i u Gackom

Načelnik opštine Gacko Milan Radmilović donio je danas naredbu kojom se, zbog suzbijanja širenja virusa korona, zabranjuju svi javni skupovi, rad vrtića, ugostiteljskih objekata, svadbenih salona, teretana i salona zabave, izuzev hotela i motela gdje je restoranski dio dozvoljen samo za goste tih objekata.

Naredbom se radno vrijeme trgovačkih radnji i frizerskih salona ograničava do 18.00 časova, dok je pekarama radno vrijeme ograničeno do 22.00 časa.

Apoteke rade po ustaljenom radnom vremenu, uz redukovan broj ulazaka.

Opština Gacko će obezbijediti svakodnevno pranje i dezinfekciju ulica i javnih površina, a poslovni subjekti /trgovinske radnje, apoteke i frizerski saloni/ koji su izuzeti od zabrane rada, dužni su da svakodnevno dezinfikuju svoje prostorije.