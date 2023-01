Kolona automobila kroz Trebinje čestitala rođendan Srpskoj

TREBINJE - Grad Trebinje i Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu su i ove godine, povodom obilježavanja 9. januara, Dana Republike Srpske, organizovali tradicionalni defile vozila gradskim ulicama.

U koloni koja je, sa platoa bivše kasarne "Vojvoda Luka Vukalović" krenula u 15 časova, učestvovalo je nekoliko stotina automobila, jer ni jaka kiša koja je padala nije omela Trebinjce i Trebinjke, uglavnom mlađu populaciju, da sa trobojkama Republike Srpske i Srbije, ali i Rusije i Crne Gore, prodefiluju uz pjesmu kroz cio grad.

Kolona je krenula Ulicom vojvode Stepe Stepanovića do kružnog toka, a zatim nastavila Ulicom majora Milana Tepića, magistralnim putem kroz Zasad polje do raskrsnice za Dražin Do, zatim kroz naselja Mostaći i Zasad, glavnom ulicom i kroz naselja Gorica, Police i Tini, dok je jedan krak išao prema naselju Hrupjela.