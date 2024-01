Kolona u Trebinju okupila Hercegovce i Crnogorce

TREBINJE - Kolona od nekoliko stotina automobila prodefilovala je kroz sva trebinjska naselja i gradskim ulicama, na koji način su brojni Hercegovci, ali i Crnogorci, dali svoj doprinos proslavi 9. januara, Dana Republike Srpske.

"Došli smo na proslavu Dana Republike Srpske, ali ne da damo podršku braći iz Trebinja, već da zajedno, u zajedničkom prazniku, slavimo onako kako nam dolikuje, jer smo se mi i devedestih godina borili za odbranu Hercegovine i uvijek ćemo tako raditi”, rekao nam je Božo Đilas iz Nikšića.

Napominjući da su i Hercegovci s njima danima i mjesecima bili u kolonama kada su se u Crnoj Gori branile svetinje, Đilas kaže da su Srbi iz Crne Gore sada sa svojom braćom u odbrani Republike Srpske.

“Ja s m iz bratstva Đilas, ali nemam veze sa onim u Beogradu, niti mislim onako kako razmišlja onaj u Beogradu, već želim da se Srpstvo ujedini i da poručimo onima koji nam ne žele dobro – dalje ruke od Republike Srpske”, dodao je Božo Đilas.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je imao sličnu poruku za sve one koji nisu dobronamjerni.

"Neka nadlijeću svojim letjelicama, neka nam prijete, a mi ćemo biti još složniji i još jedinstveniji, šaljući ovom kolonom poruku mira i jedinstva, ne zveckajući oružjem i ne prijeteći, već u želji da uživamo u slobodi šrimo slobodarske zastave, pod kojim su se borili i naši preci i za koje su ginuli u proteklom ratu naši brojni drugovi, braneći Republiku Srpsku", kazao je Ćurić.

Кolona se, po tradiciji, iz bivše vojne kasarne uputila ka gradskoj obilaznici, kroz Zasad polje i naselje Dražin Do, pa do naselja Pridvorci, Mostaći, Zasad, te ulicom Кralja Petra Prvog Oslobodioca, do naselja Gorica, Police, Gučine, a zatim preko Petrovog Polja ponovo se vratili na Južnu obilaznicu i u bivšu kasarnu.

