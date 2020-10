Komunalna policija u Bijeljini: Poštovati pravila političkog oglašavanja

BIJELJINA - Svi politički subjekti koji se reklamiraju na području Grada Bijeljina, dužni su da to čine na mjestima na kojima je to dozvoljeno, odnosno propisano, a to su – megabordi, bilbordi, banderole, oglasne table, dok se na ostalim mjestima se ne mogu reklamirati, poručio je danas u obraćanju medijima Ratomir Draganić, predstavnik Komunalne policije.

Komunalna policija: Poštovati pravila političkog oglašavanja

On je naglasio da političke partije i kandidati koji se reklamiraju na području Semberije, moraju imati odobrenje Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine.

"Tokom svih prethodnih izbora, uključujući i parlamentarne izbore održane 2018. godine, politički marketing je značajno narušio izgled našeg Grada. Na kružnim tokovima, raskrsnicama i pješačkim prelazima bilo je dosta drvenih panoa sa plakatima kandidata, koji ne samo da su narušavali izgleda grada, već su ugrožavali i učesnike u saobraćaju. Zbog toga sam, kao načelnik Komunalne policije, tokom izborne kampanje 2018. godine, predložio gradonačelniku Mićiću, da se donese odluka kojom bi se zabranili vidovi političkog reklamiranja koji ugrožavaju sigurnost građana i izgled Bijeljine", podsjetio je Draganić.

Iskazujući zahvalnost Gradonačelniku što je prihvatio ideju da se ovaj problem riješi, i komunalnim policajcima koji svoj posao na terenu odlično rade, Draganić je istakao da u ovoj predizbornoj kampanji, prvi put od održavanja višestranačkih izbora, Bijeljina izgleda pristojno.

"Zamolio bih političke subjekte koji se ne pridržavaju propisane odluke o reklamiranju da u naredna dva dana uklone plakate postavljene na drvorede i stubove ulične rasvjete, u suprotnom će biti kažnjeni. Kazne za pravna lica, odnosno političke subjekte, iznose od 1000 do 1500 KM, za odgovorno lice, odnosno predsjednika političke stranke od 150 do 200 KM, za kandidate od 150 do 200 KM, a za preduzetnike od 500 do 1000 KM. Takođe, napominjem sve učesnike izbora da su dužni sedam dana nakon izbora da uklone svoje reklamne materijale sa područja Grada Bijeljina", jasan je Draganić.