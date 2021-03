Konaković: Desetine hiljada ljudi Bogića vide kao tračak nade u BiH

SARAJEVO - Predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković rekao je da uopšte ne žele razmišljaju o zamjenskom kandidatu za gradonačelnika jer se nadaju da će Bogić Bogićević kada vidi poruke desetina hiljada građana, koji ga vide kao tračak nade u BiH, pristati da ostane kandidat. Poručio je da su osigurali većinu za njegov izbor.

Govoreći o jučerašnjim dešavanjima, rekao je da je ovo "pokušaj istog scenarija koji smo slušali na snimku 'afere Asim', samo što su ovaj put sa drug strane bili drugačiji i hrabriji ljudi koji su im se suprotstavili podnijeli prijave".

"Odlučili smo da to uradimo zato što imamo konkretne dokaze da su lično Skaka i Hadžibajrić zvali vjećnike NiP-a i SDP-a, imamo i poruke koje su slali koje prelaze granicu lobiranja. Imat ćete svjedočenja vijećnika šta i gdje su im nudili da podrže Srđana Srdića kako bi se napravila prtpostavka da ne mogu biti dva Srbina na čelu. Sada pokušavaju sprati ljagu sa sebe, nećemo im dozovliti", rekao je Konaković u emisiji "Novi dan" na televiziji "N1".

Istakao je da su "predvidjeli ovaj scenario te zato Skaka nije uspio jučer i Srdić je dobio 12 glasova". Govoreći o kritikama na račun NiP-a zbog izbora Jasmina Ademovića, sina Kemala, rekao je da je on bio kandidat za opštinskog vijećnika koji je po broju glasova od 600 kandidata završio četvrti i da je tako ušao u Gradsko vijeće.

"Kada je postao kandidat za općinskog vijećnika Kemal Ademović se povukao sa svih pozicija i ne zarađuje niti marku u javnom sektoru. On se ponio odgovorno i treba da bude primjer u politici. Zamislite da su drugi tako postupili i npr. kazali 'ako ide moja žena, neću ja'. NiP ima tri Bošnjaka u vijeću i dogovor je bio da predsjedavajući bude Bošnjak. Šta smo trebali, reći 'Jasmine sine, ti koji si završio školu u Americi i imaš isksutvo, otac ti ratni heroj, ne možeš'. Zašto SDA nije predložila Bošnjaka? Zašto su našli kompromitovanog Srđana Srdića? Samo jer je Srbin i da spriječe izbor Bogića Bogićevića", rekao je Konaković.

Istakao je da su imali "osigurane ruke" što se vidi po dokumentu koji je potpisalo 17 ljudi, među kojima je i "član NBL-a" koji je, kako kaže, napustio sjednicu "s ciljem da uništi kvorum" te se zbog toga "Hadžibajrić ne može oprati".

Na pitanje hoće li se Bogićević vratiti za kandidata, kazao je:

"Vapaji, molbe ljudi koji ga žele na čelu grada, ako to pogleda, siguran sam da neće ostati imun. Ako bude gledao nas, neće se vratiti. Ne bih ni ja. Ovo što ljudi rade ovih dana i poruke koje šalju, mislim da bi to moglo utjecati na to. On se nećkao i oko kandidature dok nije vidio reakcije ljudi. Destine hiljada ljudi njega vide kao tračak nade u BiH".

Istakao je da Hadžibarjić više nije dio Četvorke i da su imali varnice i ranije, te da je sve krenulo otkako su mu "ukazali da određeni njegovi ljudi na pozicijama ne vode firme kako treba".

"Počeo se kretati ka ljudima koji su mu do jučer zagorčavali život. Jučer je direktno zvao vijećnike i tražio podršku za Skaku i Srdića i njegov je vijećnik Škaljić napustio sjednicu", rekao je Konaković.

Na pitanje ko će, u slučaju da Bogićević ostane pri svojoj odluci, biti novi kandiat za gradonačelnika, kazao je:

"Ne želim niti razmišljamo o tom scenariju".