Konji Žandarmerije Srpske izazvali euforiju

DOBOJ - Jarilo i Dedun, službeni konji Jedinice žandarmerije MUP-a RS, izazvali su pravu euforiju među Dobojlijama koji su ih sreli tokom njihove patrole Parkom narodnih heroja.

"Ovo je fantazija, eto da vide ova djeca, a ja sam viđao konje. Moji đedovi su imali konja i toliko mi je drago da sam i ja došao da ih vidim. To je milina vidjeti. I drago mi je što su ovi konjanici ovako ljubazni pa se kod jednog od njih desetoro djece popelo", kaže Milorad Antonijević.

"Nemam strah i inače volim konje. Ove konje sam već vidio u Banjaluci, bio sam i u Beogradu na hipodromima, i volim to, inače, to mi je u srcu", priča Mile Radošević.

Brojnim mališanima koji su prilazili da se fotografišu sa konjima i uz pomoć konjanika sjednu u sedlo to je bio prvi susret uživo s ovom plemenitom životinjom, dok za Slobodana Božanovića koji je fotografisao to nije bio slučaj: "Čak sam i jahao prije, nekada dok sam bio mlađi. Za malu djecu je ovo nešto posebno. Ja imam dvije unuke, zovem ih da dođu, ali još su male, u kolicima su".

Dane Bajić, zamjenik komandira Jedinice žandarmerije - konjica i službeni psi, pojasnio je da su Jarilo i Dedun rase njemački sportski konj te da su u slučaju narušavanja javnog reda i mira obučeni za represivno djelovanje, ali takve zadatke do sada, ističe, nisu obavljali.

Na naše pitanje kako građani reaguju kada ugledaju službene konje i konjanike, Bajić odgovara:

"To je plemenita životinja i na svakog građanina, a pogotovo na djecu, djeluje pozitivno iz razloga što životinja osjeti čovjekovu dobrotu i na taj način je vraća. I da bi bilo ko radio taj posao, da li to bili građani, da li to bili konjanici, policijski službenici moraju da vole taj posao i da imaju motiv za rad", kazao je Bajić.

Jedinica konjice je prva takva u BiH i jedna je od najmlađih organizacionih jedinica MUP-a RS koja je formirana 2019. godine, raspolaže sa 10 službenih konja koji su dvije pasmine, njemački sportski konj i domaća pasmina, lipicaner.

"Ovakve jedinice se najčešće u današnje vrijeme koriste u preventivne svrhe, što je i danas cilj u našem gradu, da prezentujemo ovu jedinicu, njeno postojanje, čak i jedan vid atrakcije", izjavio je Predrag Lazić, zamjenik načelnika Policijske uprave Doboj.