Kontejneri kipte od smeća

SANSKI MOST - Kontejneri pretrpani smećem te nagomilani otpad i ovoga ljeta su slika koja je prisutna u Sanskom Mostu, a građani koji žive u blizini ovih malih deponija žale se na nepodnošljiv smrad koji se širi s tih mjesta.

Prema riječima Faruka Alagića, tehničkog direktora Javnog komunalnog preduzeća "Sana", količine smeća koje odvoze tokom ljetnog perioda veće su za 40 posto u odnosu na ostatak godine. Dodaje kako je razlog tome činjenica da veliki broj Sanjana, koji žive i rade u inostranstvu, dolaze na godišnji odmor i provode ih kod svojih kuća. U ovom preduzeću raspolažu sa dva specijalizirana vozila i jednim kamionom za odvoz smeća, što je, kako ističe Alagić, nedovoljno za ljetni period.

"Svjesni smo problema s ogromnim količinama smeća, ali mi se trudimo koliko možemo, čak smo intenzivirali ove aktivnosti. Jedan od velikih problema u gradu je nedovoljan broj kontejnera, pa se smeće odlaže pored njih i tako se stvara ekološki problem", istakao je Alagić. On je dodao kako nabavka kontejnera nije u ingerenciji ovog preduzeća, nego samih korisnika. Također, jedan od većih problema u Sanskom Mostu je što veliki broj građana nema sklopljene ugovore za odvoz smeća, iako je to zakonska obaveza za sva domaćinstva. Rezultat toga je gomilanje ogromnih količina smeća na lokacijama gdje se nalaze kontejneri, a u velikoj mjeri prisutno je i njegovo odlaganje u prirodi. I pored propagandne akcije koja je provedena kako bi se ukazalo na potrebu povećanja broja ugovora o odvozu smeća, rezultati su veoma loši, jer ih je sklopljeno tek nešto više od 300 i procjenjuje se da je to svega 10 posto u odnosu na broj domaćinstava koja nemaju takve ugovore. Kako bi se povećao broj korisnika usluga, potreban je efikasniji rad inspekcijskih službi i provođenje restriktivnih mjera prema onima koji izbjegavaju ovu zakonsku obavezu, kaže Alagić. S druge strane brojni građani smatraju kako su se komunalci morali bolje pripremiti za ljetni period.