Kordić: Nema pobjednika i gubitnika, očekujem da dišemo kao jedna duša

MOSTAR - Nakon što su izabrani za gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća Mostara, Mario Kordić i Salem Marić po prvi put zajedno su večeras izašli pred novinare u Gradskoj vijećnici.

Kordić je najavio predan rad, dok se Marić osvrnuo na nejedinstvo probosanskog bloka, koji ponovo nije uspio dobiti gradonačelnika, iako je za to imao realnu mogućnost. Kordić je ponovio da je ponosan, te da je nova funkcija za njega ujedno i velika odgovornost.

"U Vijećnici sam rekao da ću znanje, vještine i energiju uložiti da ovom gradu sutra bude bolje. Moj prijatelj Zlatko imao je emotivan govor. Rekao je da u svakom derbiju neko mora izgubiti i tu se jedino ne slažem sa njim. Ovaj derbi je bio za Grad Mostar. Nema pobjednika i gubitnika. Očekujem da dišemo kao jedna duša. Da zajedno pravimo projekte i jedini drugima pomažemo, te naravno i upozoravamo na nepravilnosti što se i uz najbolju volju može pojaviti. Možete očekivati da ću se zalagati i da ćemo napraviti dobru priču. Zajedno ćemo raditi za dobrobit građana Mostara", rekao je novi gradonačelnik Mostara Kordić.

Novinare je zanimalo i da li će se i kada početi raditi na rješavanju problema građana na sjeveru koji žive pored Uborka, deponije koja već 15 mjeseci nema okolišnu dozvolu.

"Često smo u kampanji komunicirali i spominjali deponiju koja je prioritet broj jedan u Mostaru. Vrlo brzo ćemo se baviti tom temom. Napravit ćemo detalju analizu zašto se to dešavalo i sigurno će nas 35 saslušati struku i donijeti pravo rješenje", najavio je Kordić.

Njegova velika želja je i šira koalicija koja će ubuduće donositi najvažnije odluke za Mostar.

"Važno je da sačuvamo dobri duh koji je od danas krenuo. Ljudi će dalje donositi sud, ali mislim da smo svi dobitnici. Moja zamisao je široka koalicija, tražeći konsenzus svih 35 vijećnika. To bi donijelo dobre odluke i kvalitetne prijedloge. Svi su u koaliciju dobro došli", istakao je Kordić.

Novi predsjednik Gradskog vijeća Marić čestitao je Kordiću i svojim zamjenicima, kao i svim vijećnicima na konstruktivnoj sjednici koja je ovog puta od početka išla dobro. Izvinio se u svoje i ime Koalicije za Mostar javnosti koja je ranije gledala "nemile scene" u Vijeću.

"Danas nismo imali priliku čuti obrazloženje onih koji su prošli put tražili odgađanje sjednice i predlagali rotaciju gradonačelnika. Koalicija za Mostar je to prihvatila sa dobrom namjerom, kako bi se skinule etikete sa nas i sa SDA o navodnim prodajama i dogovorima sa HDZ-om BiH. Pokušali smo iskoristiti svaku priliku koju nam je davao BH blok, misleći da ćemo uspjeti na funkciji gradonačelnika imati našeg kandidata za kojeg smo sigurni da je izvanredan. Oni nisu našli za shodno ni da objasne nama, a ni građanima zašto su tražili dodatno vrijeme. Siguran sam da ćemo dalje raditi uspješno. Ovo je treći izborni ciklus u kojem su Bošnjaci ili probosanske stranke imale većinu, a nažalost nijednom nismo dobili gradonačelnika. To je do nas. Pozivam i dalje na veliko jedinstvo, jer nam ono nikad nije bilo potrebnije. Nije bilo lako ovo završiti. Ovo jeste bio derbi. Nažalost protiv nas smo imali ne samo poštene igrače iz HDZ-a BiH, već smo igrali i protiv puno jačih igrača za koje nismo očekivali da će biti u drugoj ekipi. Protiv BH bloka koji je na svaki način želio dobiti gradonačelnika bez izborne pobjede. Trpili smo sve udare, a na kraju se pokazalo ko je bio za što. Protiv nas je bio i OHR. Ponovo su se stavili na stranu HNS-a ili HDZ-a BiH. Protiv nas su bili prije svega predsjednici stranaka članica BH bloka, koji su svaki dan koristili medijski prostor da razjedine Koaliciju za Mostar i BH blok, kako ne bismo dobili gradonačelnika. Nažalost, protiv nas je bio i vijećnik koji sebe naziva legitimnim srpskim predstavnikom u Vijeću. Kada se sve sagleda probosanske stranke u Vijeću nisu imale šansu", izjavio je Marić.

Zahvalio je vijećnicima Koalicije za Mostar, prije svega onima koji nisu iz SDA, a koji su ostali jedinstveni bez obzira na "pokušaje razvaljivanja jedinstva".

"Hvala svima koji su pomogli u kampanji, prije svega predsjednicima Izetbegoviću, Radončiću, Komšiću, Jerlagiću i Haliloviću. Pozivam ih da ostanemo do kraja jedinstveni, da ovaj mandat izguramo zajedno, te da i na narednim izborima nastupimo jedinstveni. Nadam se da ćemo u ovom mandatu dokazati da znamo i hoćemo raditi. To moramo zbog građana", poručio je Marić.