Korisnici alternativnog smještaja na korak do novih stanova

DOBOJ - Korisnici alternativnog smještaja, koji više od dvije decenije žive u objektu Doma penzionera, mogli bi konačno narednu jesen dočekati u novoj zgradi, koja je za njih sagrađena u prigradskom naselju Bare.

To je najavljeno nakon sastanka Sevlida Hurtića, ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, i gradonačelnika Borisa Jerinića.

"Mi smo raspisali tender za vanjsko uređenje, 134 stambene jedinice alternativnog smještaja će biti završene i predate korisnicima u toku ove godine", rekao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

"Kao što je rekao gradonačelnik, falilo je za vanjsko uređenje oko 1,5 miliona maraka, obezijeđena su ta sredstva. Raspisan je tender, tako da će ova zgrada u Barama uskoro biti riješena. Sve zavisi od tenderske dokumentacije, ali tender je raspisan. Očekujem da, ako dobavljač odmah uđe, do septembra riješimo i te 134 porodice, prije velike konferencije koja će biti u Sarajevu", izjavio je Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice.

Iz Maglaja na Ozren 1992. izbjegla je Rankica Petković, zatim je dospjela u Doboj, gdje u Domu penzionera skoro dvije decenije živi sa sinom.

Na pitanje da li je imala gdje da se vrati i obnovi vlastitu nekretninu, ona odgovara:

"Ja sam imala kadrovsku garsonjeru u Maglaju, znači radila sam. Izgubila sam, to je pripadalo 'Natronci', a imovina je u Gornjem Rakovcu. Gore je sve porušeno, niko nam nije ništa obnovio. Isječena je šuma, voda, cijevi su potrgane, nema ništa, a ovdje svi pitaju kada ćemo se seliti. Živim sa sinom, ovdje je u školu išao u prvi razred, a sada ima 24 godine. Još smo tu", priča Petkovićeva, te dodaje da kao penzionerka ne bi imala ništa protiv da ostane u Domu penzionera i kada ovaj objekat bude ispražnjen.

Na sastanku je bilo riječi i o raspodjeli dva miliona KM za rješavanje problema Roma u BiH.

"Iako je u Doboju velika romska zajednica, do sada nisu dobijali sredstva i ja sam od svih gradova i opština tražio spisak brojnog stanja Roma na terenu. Na osnovu toga će se dijeliti dva miliona KM koji su obezbijeđeni za izgradnju kuća, za legalizaciju objekata, za zdravstvo i za obrazovanje. Neće se moći više dešavati u općini ili gradu gdje ne žive Romi da se tu uplate sredstva. Da li je to do sada bio slučaj ili nije, to je pitanje revizije, ali neće se to više moći dešavati. Znači, neće se više moći desiti da na Pale odu pare, da odu u Široki Brijeg ili da odu u Goražde, gdje nema Roma, a gdje ima Roma da tu ne bude novca", kazao je Hurtić.