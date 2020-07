Korona utišala svadbe i srezala zaradu

DOBOJ - Umjesto da u ovo doba godine ne znaju kuda će od posla, salonima vjenčanica, zlatarama i cvjećarama u Doboju je zbog virusa korona, koji je otkazao velika svadbena veselja, propala ljetna sezona.

Jul i avgust su tradicionalno mjeseci u kojima se održavaju svadbe jer dijaspora dolazak kući na godišnji odmor koristi da bi proslavila krunisanje ljubavi brakom, što ove godine nije slučaj.

Od četiri salona vjenčanica, jedan je, saznajemo, već stavio katanac u bravu, a u salonu koji smo posjetili kazali su nam da su im u posljednjih mjesec dana u radnju ušle četiri buduće mlade i raspitivale se za haljine.

"One dođu s pričom, eto pošto je takva situacija pravimo malo vjenčanje, mogu da odvojim samo do 200 KM. Znači, traže jednostavnu, što jednostavniju vjenčanicu, više tipa haljine, čisto da se obuče nešto svečano za taj dan, ništa glamurozno, ništa skupocjeno za taj skup. Sve što sam imala rezervisano do 1. avgusta je otkazano, a djevojke koje su rezervisale vjenčanice za avgust i septembar se još ne javljaju jer ni one ne znaju kakva će biti situacija", kazala je Vesna Đurđević, vlasnica salona vjenčanica u ovom gradu.

Vjenčanja nema bez burmi, a njihova prodaja je simbolična u zlatarama, pa je tako par koji je u građanskom braku već 12 godina za crkveno vjenčanje u zlatarskoj radnji koja se nalazi u Nemanjinoj ulici naručio vjenčano prstenje, dok je jedan budući bračni par bio zainteresovan za kupovinu, ali je odustao.

Osim burmi, u ovo doba godine se kupuje i drugi nakit, ali ni njegova prodaja nije kao ranije.

"U junu je još i bilo posla, valjda su oni Slovenci dolazili. Ali sad već zadnjih dvadesetak dana osjeti se da nema dijaspore. Nama bi ovo trebalo da bude sezona, sad bi trebalo da puno više radimo i da puno više svijeta ima. Ali, osjeti se odsustvo upravo tih ljudi iz dijaspore", rekla je uposlenica u zlatari.

I u cvjećarama su osjetili ne samo da su otkazana ili odgođena brojna veselja, nego i da su izostale maturske zabave, za koje se tradicionalno kupovalo cvijeće, a narudžbe bidermajera su se prorijedile.

"Sedmično imamo po jedan bidermajer. Bilo ih je od 25, 35 i 50 KM. Iskreno, kupce ne pitamo koliko ima zvanica, ali vidiš kada se naruči jedna ikebana i bidermajer od 25 KM, to znači samo, pretpostavljam, opštinsko vjenčanje, manji broj ljudi. Cvijeće je danas luksuz, ali ko voli i ko je navikao - on će kupiti. E sada ako je kupovao buket od 20, kupiće onaj od 10 KM", priča Snježana Vidović, radnica u cvjećari.