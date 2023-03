"Kreativnošću protiv zavisnosti": Digitalni svijet odvlači nas od nas samih

DOBOJ - Da se slobodno vrijeme može kreativno iskoristiti i da iz dosade nastaju remek-djela pokazali su đaci Ugostiteljske i trgovinske škole, koji su od jabuke začas napravili labuda.

"Bilo mi je dosadno, ušao sam na YouTube, ukucao karving i kako se rezbari voće. Uzeo sam jabuku i tada sam počeo. Treba strpljenja, ovog labuda sam na brzaka napravio, treba ljepše malo isjeći. Znam od jabuke napraviti kornjaču i raka, a od banane pravim delfine", priča Marko Josić, dok njegov drug Petar Gostić kaže da je karving zapravo tehnika rezbarenja voća.

"Skoro sam počeo s ovim i svidjelo mi se. Mislim da je zanimljivo, samo treba dosta strpljenja. Najviše volim da pravim labuda, a skoro sam počeo i kornjaču. To radim u slobodno vrijeme, uglavnom kad mi je dosadno. Na primjer, za kornjaču mi treba malo više vremena zato što zahtijeva dosta detalja. Radio sam samo na jabuci, tek sam počeo", iskren je Petar.

Svoju kreativnost pokazali su i učenici još pet dobojskih srednjih škola koji su se okupili na manifestaciji "Kreativnošću protiv zavisnosti", koju organizuje Ugostiteljska i trgovinska škola s ciljem da učenike podstaknu da svoje slobodno vrijeme iskoriste na kreativan način.

Dušanka Lukić nam je otkrila da voli da crta.

"Ja sam više u stilu stripova, volim da crtam likove iz anima, iz crtića, nisam baš nešto za realizam. Najviše volim suvu olovku, flomastere i bojice. Uvijek ovako kad mi dosadi telefon uzmem svesku i crtam, naravno pustim muziku u pozadini za malo veću inspiraciju", kaže Dušanka.

Talenat koji su otkrili nastavnici još u osnovnoj školi odveli su Sanju Radonjić u muzičke vode pa danas, iako nije muzički obrazovana, brusi svoj glas.

"To sam više onako počela iz hobija, ali voljela bih da nastavim dalje, da se profesionalno bavim pjevanjem. Ja najviše volim da pjevam etno-pjesme jer mi je glas najviše za takve pjesme. Volim da pjevam u bilo kojem momentu, kad sam najtužnija počnem da pjevam i to me oraspoloži jer na neki način meni je muzika lijek. Vrlo često radije izaberem opciju da pjevam i da radim na svojim glasovnim sposobnostima, nego da provodim vrijeme na telefonu", kazala je Sanja.

Digitalni svijet ima svoje prednosti, ali istraživanja pokazuju, kaže psiholog Suzana Teofilović, da djeca dragocjeno vrijeme ulažu na nepotreban način.

"To istraživanja pokazuje, znači, da nas digitalni svijet odvlači od nas samih i da ne možemo da razvijamo svoje talente, sposobnosti i potencijale, te da to pokažemo", izjavila je Teofilovićeva.