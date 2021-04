Krizni štab: Trebinjski đaci ostaju online

TREBINJE - Nastava u svim trebinjskim osnovnim i srednjim školama izvodiće se i u narednoj sedmici online, a u fitnes centre i na sportske treninge će moći dolaziti samo mladi preko 18 godina, zaključeno je danas na zasjedanju gradskog Kriznog štaba u Trebinju.

Ovakve mjere su donesene, i pored republičke odluke da svi osnovci sjednu u školske klupe, jer je, prema riječima epidemiologa dr Jelene Durić, epidemiološka situacija i dalje nepovoljna.

"Mi od početka testiranja imamo 2.713 zaraženih, a što se tiče broja oboljelih po sedmicama, u ovoj sedmici je do sada 89 novozaraženih, s tim što imamo 90 uzoraka koji su jutros otišli na analizu u Unizverzitetsku bolnicu Foča i tu očekujemo oko 50 procenata pozititvnih", kazala je Durićeva, napominjući da je sedam dana ranije bilo 173 novooboljele osobe, a u sedmici prije bilo njih 197, što očituje opadanje, ali se zbog popuštanja mjera i rada kafića može očekivati ponovni porast.

Direktor Bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta je potvrdio da je situacija u ovoj zdravstvenoj ustanovi malo bolja, jer nakon dužeg vremena imaju ispod stotinu hospitalizovanih, njih 99, ali je i to pomak.

"Nažalost, od juče je njih sedam na respiratoru, 64 na velikim kiseoničkim dozama, ali nam je posao dosta olakšala dnevna bolnica, gdje se medicinski zbrinjavaju pacijenti koji nisu za bolničko liječenje", napomenuo je Lambeta, objasnivši da kroz ovu novoformiranu ustanovu danas prošlo njih 27, ali je od toga broja njih šestoro prebačeno na bolničko liječenje.

Kaže da zahvaljujući gradskom i republičkom štabu Bolnica Trebinje ima dovoljno opreme, ali je osoblje umorno.

Direktor Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" Darko Jegdić je potvrdio da je u ovom trenutku za trebinjsku djecu najbolja nastava na daljinu, ali da vjeruje da će se situacija popraviti u narednoj sedmici, kako bi se djeca osnovnih škola ponovo vratila u klupe.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je potvrdio da je, pored online nastave, odlučeno i da fitnes centri i spotska igrališta koriste samo stariji od 18 godina, jer je fiskultura za mlađu populaciju možda više vezana za nastavu.

"Bilo je i prijedloga da se određenim privrednim subjektima zabrani rad na lokalnom nivou, bez obzira na republičke dozvole rada, ali to nismo uradili danas, iako je naša poruka jasna - postojaće dvije vrste rada, gdje za one ljude koji budu poštovali mjere nećemo donositi značajne promjene, ali za one koji ne budu poštovali mjere, bez obzira na republičke, mi ćemo zabraniti njihov rad na lokalnom nivou", kazao je Ćurić, jer, kako dodaje, privreda mora da živi, ali nam je zdravlje najprioritetnije.

On je jutros obišao dnevnu bolnicu čiji su ga pacijenti uvjerili da je ovo bio itekako dobar potez, samo ostaje problem medicinskog kadra koji je itekako umoran.