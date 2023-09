Kućica sa besplatnim knjigama ukrasila park u Tesliću

TESLIĆ - Drvena kućica sa natpisom "Pročitaj, vrati, pokloni!" nedavno je postavljena u teslićkom parku, i to kako bi svi imali priliku da pročitaju knjigu koja se tu nalazi ili da poklone onu koja im je višak.

Nju su postavili radnici Kulturnog centra Teslić, kako bi sugrađanima probudili ljubav prema knjizi, pisanoj riječi, ali i da bi oni koji možda sebi ne mogu priuštiti neko štivo, mogli da se posluže i kasnije vrate na isto mjesto.

Bitno je istaći da svi mogu ostavljati svoje knjige, posuditi one koje su veće tu, i to bez evidencije, kad god to požele.

Iako se na samom početku u kućici nalazi samo nekoliko knjiga, cilj organizatora je da ove police budu pune i da ljubitelji pisane riječi znaju gdje mogu doći, poslužiti se knjigom ili donijeti novu, koja će ostati i poslužiti nekim novim generacijama.

Ovaj projekat je urađen u okrilju Fondacije "Mozaik" i uz podršku opštine Teslić, a u projektu su učestvovali radnici Kulturnog centra Teslić Dejana Petrović i Đorđe Škrebić te Ana-Marija Petrović, mlada umjetnica.

"U darovanju knjiga učestvovali su aktivisti Centra za mlade, koji su donijeli nekoliko primjeraka knjiga za male ulične biblioteke. Postavljene su dvije male ulične biblioteke, i to jedna u parku i druga kod OŠ 'Petar Petrović Njegoš'. U narednom vremenu, biblioteke će biti iscrtane i ukrašene sa spoljašnje strane, a moći će se naći razne lektire i knjige poznatih spisatelja", pojasnila je Petrovićeva.