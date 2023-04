Kultura i obrazovanje podređeni napretku Trebinja

TREBINJE - Kultura i prosvjeta u Trebinju će se i u budućem periodu kao i do sada jačati kao osnovna potpora privredi i napretku u ovom gradu, zaključeno je nakon sastanka gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića sa ministrom prosvjete i kulture RS Željkom Stojičić.

Stojičićeva, koja je u Trebinje stigla na otvaranje izložbe ikona grčkih majstora rađenih od 15. do 19. vijeka iz Narodnog muzeja Srbije, sa Ćurićem je razgovarala i o kulturi u širem smislu, ali i stanju u obrazovanju, razmatrajući plan upisa u srednje škole u narednoj školskoj godini.

“Plan upisa je prihvaćen i usklađen sa školama, lokalnom zajednicom i poslodavcima, gdje smo imali u vidu najprije potrebe privrede, odnosno, uvažili smo traženja, prepoznajući ugostiteljstvo i turizam kao zanimanja koja su potrebna za ovu djelatnost, pa ćemo uvesti deficitarna zanimanja kuvara i poslastičara, što će biti podržano od strane Vlade RS kroz dodjelu stipendija”, kazala je Stojičićeva.

Pojasnivši da je već nekoliko godina praksa da se lokalne vlasti sastanu sa direktorima škola i predstavnicima Privredne komore RS, utvrđujući zajednički prioritet za upisnu politiku, Ćurić je ovu praksu koja se nije ranije upražnjavala ocijenio itekako korisnom, kako se ne bi dešavalo da su privredi potrebna jedna, a školstvo daje druga zanimanja.

“Ovo su upravo nova zanimanja koja se trenutno traže, pa imate situaciju u Trebinju da je plata konobara došla do 1.500 maraka, a kuvara do dvije ili dvije ipo, do tri hiljade maraka, a đaci koji završe te struke već imaju zaposlenja, što je i nas opredijelilo u dogovorima da se nude takva zanimanja”, kazao je Ćurić.

On je rekao da će i u narednom periodu prioritet biti deficitarna zanimanja, poput onih građevinske struke, jer smo svjedoci da se po trebinjskim građevinama sve češće angažuju radnici iz inostranstva.

“Sve što bude privreda tražila i što traže – mi ćemo izaći u susret, jer, ono što je veoma važno jeste da nije u pitanju samo upis, nego ima i prekvalifikacija. Ako vidimo da nam nedostaje nekog kadra, a drugog imamo dovoljno na Zavodu za zapošljavanje, zašto da ne kažemo da će i Grad Trebinje i nadležno ministarstvo izdvojiti sredstva za nova zanimanja ili prekvalifikaciju postojećih za one koji to žele”, dodao je Ćurić.