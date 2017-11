Kupci stanova opet protestovali u Tuzli: Jedna garaža prodavana po tri puta

TUZLA - Kupci stanova i garaža u objektu "15. maj" u Tuzli u petak su ponovo održali mirni protest, ogorčeni jer su došli do podataka, kako tvrde, da su neke garaže i stanovi prodavani više puta.

Kupci tvrde da već dugo zahtijevaju od firme "Giprom" da im dostavi spisak ko je šta kupio u zgradi. S obzirom na to da do toga nije došlo, sami su napravili bazu podataka i doši do poražavajućih činjenica.

Kupac Ahmed Srabović kaže da je kupio i platio dvije garaže. Na kraju je uvidio da je jednu od tih garaža kupilo još troje ljudi, a drugu još dvije osobe.

"Zaista ne znam šta da kažem. Još smo više razočarani s tim stanjem. Moja garaža prodata je još trojici ljudi. Evo, imate tu gospodina s kojim dijelim istu garažu. Ovo je užas, katastrofa", rekao je Srabović.

Kada su kupci uvidjeli da su neki stanovi i garaže prodavani više puta, tražili su sastanak s firmom "Giprom".

"'Giprom' im je ponudio nove anekse na ugovore, koje su potpisali. Dobili su nove brojeve garaža, stanova itd. Mi ne možemo sada znati da li su ti aneksi koji su potpisani čisti", pojasnila je Adisa Mehanović, kupac.

Od Kantonalnog tužilaštva Tuzla traže da reaguje na kriminal.

Na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla vijećnici su izglasali odluku da se urade komunalni priključci na ovoj zgradi jer kupci vrše pritisak na Gradsku upravu, koja je je, inače, kao općina Tuzla, bila osnivač Direkcije za izgradnju. Zasad se ne zna kada će priključci biti urađeni ni ko će to platiti. Kupci su podnijeli i krivične prijave Kantonalnom tužilaštvu protiv "Giproma", Direkcije i grada Tuzla te očekuju da se konačno riješi njihov problem i usele u svoje plaćene stanove nakon deset godina agonije.