Lideri opozicije u RS: Logična, opravdana i hrabra odluka CIK-a

DOBOJ - Odluka CIK-a da ponovi izbore u Doboju je potpuno logična, opravdana i hrabra, poručili su lideri opozicionih partija SDS-a, PDP-a i DNS-a, koji su se zbog odluke ove institucije da poništi izbore u Doboju i Srebrenici javnosti obratili iz Doboja, u kojem se, kažu, dogodila krađa volje birača.

"Ovo je nešto što se prvi put na ovakav način dešava u BiH i ovo je svetionik u tunelu da konačno u ovoj zemlji u narednom periodu imamo fer, poštene, zakonite izbore. Očekujemo da se, osima ponavljanja izbora, koje će se neminovno desiti, utvrdi i odgovornost svih onih koji su u ovom kriminalnom, lopovskom, kradljivskom lancu izbornih prevara učestvovali zajedno s njihovim pokroviteljima koji dolaze iz samih vrhova vladajućih političkih stranaka", kazao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, kazao je da se ne može povući znak jednakosti između Doboja i Srebrenice, u kojoj su stranke iz RS imale zajedničkog kandidata za načelnika opštine.

"Srebrenica nije isto kao i Doboj i to želimo jasno da naglasimo. Naše je pravo da budemo nezadovoljni takvom odlukom... Mi ćemo iskoristiti, naravno kada proučimo tu odluku, mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju i o tome se očitovati. Ali želim potpuno jasno da kažem, gdje god se kralo, u bilo kojem mjestu, to mora da doživi sankciju. Znači, u bilo kojem mjestu, to je principijelan stav SDS-a, i ne samo to, treba da odgovara prekršajno i krivično, i u tom smislu na isti način posmatramo bilo koji grad, bilo koju opštinu, bilo koju lokalnu zajednicu", rekao je Šarović.

Iz DNS-a poručuju da nisu u potpunosti zadovoljni odlukom CIK-a.

"Smatramo da nije trebalo da budu ponovljeni izbori, nego da je trebalo da budu raspisani novi izbori u Doboju. Samo na taj način bi bile spriječene nepravilnosti koje su obilježile izbore 15. novembra. Ovdje se prijavilo preko 80 političkih subjekata i prevashodno se radi o izbornim malverzacijama SNSD-a da bi obezbijedio što veći broj članova biračkih odbora", izjavio je Nenad Nešić, lider DNS-a, te dodao da toj stranci ne treba nijedan ukradeni glas.