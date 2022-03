Lijepa tradicija: U Trebinje na ljeto stižu djeca sa Kosova i Metohije

TREBINJE - Trebinje će, desetu godinu za redom, od 25. juna do 2. jula, ugostiti pedesetak mališana sa Kosova i Metohije u okviru projekta "Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i Republike Srpske", a ovoga puta na krajnji jug Srpske dolaze mališani iz tri osnovne škole iz Kosovskog pomoravlja, iz Kosovske Kamenice.

Ovo je dogovoreno na sastanku gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića i predsjednika Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorada Arlova, koji je pojasnio da će, osim Trebinja, mališane, njih više od 500, ugostiti i Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Prnjavor, Šamac, Pelagićevo, Doboj, Bijeljina, Istočno Novo Sarajevo i Sokolac.

"Među njima će biti i oko 25 djeca sa poteškoćama u razvoju sa isto toliko svojih roditelja, za koje smo izgradili i sada opremamo dnevni centar "Podrži me – 9. januar", dok će se njima pridružiti i oko 30 do 40 djeca iz Gline, sa Banije iz Hrvatske, i to iz porodica čije su kuće porušene u zemljotresu 2020. godine", pojasnio je Arlov, naglasivši da ovaj projekat znači povezivanje srpskog narod iz svih krajeva regiona.

On se zahvalio svim porodicama koje u svoje domove po sedam dana primaju ovu djecu, a do sada ih je u Republici Srpskoj na taj način boravilo oko 5.000, u pratnji od 450 do 500 prosvjetnih radnika u 34 lokalne zajednice Republike Srpske.

Arlov je napomenuo i činjenicu da se još sakupljaju sredstva za dnevni centar "Podrži me", koji okuplja 164 djece, jer je potrebna još ugradnja lifta i dovršetak uređenja dvorišta, kao i pojedinih prostorija.

Mirko Ćurić je potvrdio da će gradska uprava podržati i opremanje dnevnog centra, jer su i njegovu gradnju ranije podržali, kao što će nastaviti sa svakom drugom podrškom Kosova i Metohije, za koje kaže da je potrebno tamo otići pa se uvjeriti zašto je potrebno pomoći tamošnjim Srbima, makar i na uštrb nekih drugih sopstvenih projekata.

"Mi smo i prošle godine, u jeku pandemije korona virusa, prihvatili djecu sa Kosova i Metohije, ne dovodeći ni jednog momenta u pitanje taj dolazak, pa smo bili spremni i da im obezbijedimo hotelski smještaj zbog bojazni od virusa, ali su brojni roditelji naših osnovaca bez razmišljanja prihvatili da ih ugoste i provedu sedam bezbrižnih lijepih dana u njihovim domovima i u našem gradu", podsjetio je Ćurić.

On je naglasio da su i za ovo ljeto pripremljeni brojni kulturni i rekreativni sadržaji za naše male goste, što je potvrdio i Aleksandar Vukanović, direktor Osnovne škole "Vuk Karadžić".

"Roditelji naše djece već su počeli da se interesuju za prijavljivanje da ugoste djecu sa Kosova i Metohije, a djeca su već uveliko počela da se raduju dolasku njihove braće i tako radimo evo već deset godina", kazao je Vukanović.

U znak zahvalnosti Gradskoj upravi, Milorad Arlov je ovom prilikom uručio gradonačelniku Trebinja Mirku Ćuriću statuu blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija koja je izrađena u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću.