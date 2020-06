Ljubimci sela Resavci na svijet donijeli ptiće

PRIJEDOR - Već nekoliko godina na vrhu stuba elektrorasvjete, u neposrednoj blizini mjesne crkve u selu Rasavci, desetak kilometara od Prijedora, svoje gnijezdo i topli dom ima par roda.

Ove prekrasne ptice žive u potpunoj simbiozi sa cijelim selom, koje je sa godinama naviklo na njihovo prisustvo, a nedaleko od njihovog staništa nalaze se škola, nogometno igralište i mjesna prodavnica, kao i magistralni put koji povezuje Prijedor sa Sanskim Mostom.

Svako ko prolazi ovim krajolikom ovih dana može primijetiti veliku užurbanost u gnijezdu, jer se pored roditelja mogu uočiti i četiri ptića. Mještani kažu kako se odrasle rode često mogu vidjeti da napuštaju gnijezdo, ali nikada u paru, jer jedna od ptica uvijek ostaje s mladima. "Često ih se može vidjeti na obližnjim poljanama pored Sane i vjerovatno su u potrazi za hranom koju potom donose da nahrane ptiće. Rode su ljubimci čitavog sela, a posebno su zanimljive sada, kada ih ima toliko u gnijezdu, jer su prava atrakcija", kažu mještani. Dodaju kako se mlade ptice još nisu odvažile da počnu učiti letjeti, ali da će i to, s obzirom na njihovu sadašnju veličinu, uskoro uslijediti. Ornitolozi kažu kako su mlade rode sposobne da poslije tri mjeseca skupa s roditeljima krenu na prvi let, što bi moglo uslijediti potkraj ljeta, kada počinje seoba ovih ptica na afrički jug. Sve do tada mladi su potpuno ovisni o roditeljima, koji im donose hranu i vodu u svojoj ždrijelnoj vrećici. Mještani Rasavaca kažu kako ovo nije prva generacija koju podižu njihovi ljubimci i dodaju da se rode uvijek vraćaju u gnijezdo odmah po prvim naznakama proljeća te da obično prvi stiže mužjak, koji popravlja oštećeno gnijezdo, a odmah za njim i ženka. Po narodnim vjerovanjima, ove ptice su simbol napretka, rodnosti i plodnosti pa se njihovom dolasku mještani uvijek obraduju. Iako parovi roda ostaju zajedno cijeli život, odnosno monogamni su, svake godine mužjak i ženka se međusobno udvaraju kako bi očvrsnuli svoju vezu. Ljubavna veza roda je među najčvršćim i najpostojanijim u životinjskom svijetu.