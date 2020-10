Lukač: Prijedor nije previše izložen nelegalnim migracijama

PRIJEDOR - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas da grad Prijedor nije previše izložen nelegalnim migracijama i prolasku migranata i da je u tom pogledu pod kontrolom.

"Bilo je određenih prekršaja i krivičnih djela od migranata koje je policija na vrijeme sankcionisala i zaustavila. Nije došlo do veće eskalacije", rekao je Lukač novinarima u Prijedoru nakon sastanka sa rukovodstvom Policijske uprave /PU/ Prijedor.

On je ocijenio da je u gradu Prijedoru stanje bezbjednosti na zadovoljavajućem nivou, da je opšteg kriminaliteta manje za 6,7 odsto, da je ukupna rasvijetljenost do sada učinjenih krivičnih djela u porastu i da to znači da policija dobro radi svoj posao.

"Dobra organizovanost policije doprinosi i dobrom stanju bezbjednosti. Ove posjete jesu u tom cilju da se nastavimo i dalje brinuti o bezbjednosti naših građana na cijelom području PU Prijedor, da vidimo ima li propusta i šta možemo da poboljšamo i šta da uradimo da budemo mnogo efikasniji i efikasan servis građanima u svakom trenutku", dodao je Lukač.

Načelnik PU Prijedor Sretoja Vujanović izjavio je da je tema razgovora s Lukačem bila stanje bezbjednosti u prijedorskoj regiji gdje je ocjena da je ono zadovoljavajuće, da nije bilo evidentiranih većih događaja koji bi u bitnoj mjeri uznemirili javnost, odnosno unijeli nepovjerenje građana, i da je stanje bezbjednosti po svim segmentima praćenja i poboljšano u odnosu na prethodni period.

"Ministar je izdvojio aktivnosti oko migrantske krize. Vi znate da smo imali u Krupi na Uni i Novom Gradu situacije da su migranti bili u blizini međuentitetske linije, da je došlo do određenog uznemirenja građana. Međutim, angažmanom PU Prijedor u MUP-a Republike Srpske na tom području u potpunosti je ostvaren posao policije, građani se osjećaju bezbjedno i pratimo stanje i u narednom periodu", naveo je Vujanović.

Nakon Prijedora, Lukač će danas posjetiti i Novi Grad i Kozarsku Dubicu gdje će se, osim sa policijskim, sastati i sa civilnim strukturama vlasti.