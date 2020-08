Maja Dragojević Stojić kandidat SDS za gradonačelnika Prijedora

PRIJEDOR - Kandidat SDS-a za gradonačelnika Prijedora na predstojećim lokalnim izborima biće Maja Dragojević Stojić, potvrdio je danas predsjednik SDS-a Mirko Šarović.

"Ona je sposobna, odlučna, hrabra i to bi bio jedan značajan trenutak za ovaj grad", rekao je novinarima Šarović.

On je istakao da je to ujedno i njegov poziv svim SDS-ovcima da se ujedine, te da je ona osoba koja može to da postigne.

"Naravno poziv i partnerima da nam se pridruže i podrže njenu kandidaturu jer smatram da je ona prava osoba za to mjesto za vrlo važan grad u Republici Srpskoj", rekao je Šarović.

On je dodao da Stojićeva može da okupi ljude koji su ne samo SDS već i sve druge, jer za nju s pravom mogu da glasaju svi oni koji nisu članovi nijedne političke organizacije.

Predsjednik Gradskog odbora SDS Prijedor Milan Tubin istakao je kvalitet SDS-ovog kandidata za gradonačelnika i izrazio uvjerenje u pobjedu Stojićeve na lokalnim izborima u Prijedoru.

On je izrazio nadu da će SDS imati podršku drugih političkih partija, te najavio da očekuje da će i članovi DNS-a stati iza njihovog kandidata.

"Oni jesu vladali 20 godina i mi imamo dobre odnose, ali smatramo da je došlo vrijeme promjena, dolaze neki novi ljudi koji mogu mnogo ponuditi našem gradu i ljudi iza kojih će stajati cijeli ovaj gradski odbor, cijeli SDS i Prijedor", naglasio je Tubin.

Kandidat Maja Dragojević Stojić izjavila je da gradonačelnik nije titula već velika obaveza i odgovornost, te izrazila uvjerenje u pobjedu ove stranke na predstojećim izborima u Prijedoru.

"Zadatak i obaveza svih nas, zbog budućih generacija, jeste da vratimo Prijedor na mjesto koje mu pripada", naglasila je Stojićeva.

Ona je dodala da stiče utisak da su politički protivinici zbog dugogodišnjeg obavljanja političkih funkcija izgubili osjećaj za potrebe običnog građanina, dodajući da rješenja potreba, želja i problema građanina biti njen prioritet.

Svečanosti predstavljanja kandidata gradonačelnika prisustvovao je i šef poslaničkog kluba SDS-a Miladin Stanić, koji je istakao da je Prijedor grad sa najboljim resursima u Republici Srpskoj.

"Ti resursi bi trebalo da omoguće građanima da žive bolje i SDS je i u ratu sa svojim narodom sačuvao Prijedor koji ima jako tešku istoriju. Prijedor treba čuvati i praviti boljim", poručio je Stanić.