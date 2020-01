Maksa čekaju ozbiljni policijski zadaci

DOBOJ - Tri mjeseca nakon što je službeni pas njemački ovčar Kim zauvijek napustio svoju dužnost, u njegov boks u objektima Jedinice žandarmerije Policijske uprave Doboj uselile su se četiri nove šapice - belgijski ovčar Maks star oko dva i po mjeseca, kojem predstoji obuka i ozbiljni policijski zadaci.

Za početak njegov vodič Ljubiša Lazić nam je demonstrirao kako Maks, koji je praktično još beba, reaguje na lopticu koju je, moramo ga pohvaliti, svaki put kada mu je bacio uredno vratio.

"Trenutno se sad igramo s njim, izvodim ga, hranim ga dva-tri puta u toku dana do obuke, otprilike do godine i po starosti, možda i više. Kako bude rastao znaće se za koje će namjene biti, ne mora značiti da će biti tragač, može i napadač biti, zavisi kakve će predispozicije imati", priča Lazić.

Na Maksov dolazak nisu previše burno reagovali njegovi docimeri Ajaks i Brando, napadač i pas za otkrivanje narkotičkih sredstava, kojima će se u redovnim poslovima pridružiti tek nakon obuke. "Obuka traje otprilike tri-četiri mjeseca, zavisi sve od specijalnosti. Ako je za napadača brže može napredovati, za tragača to je specifično raditi, da se nauči da prati trag, dobrog truda treba. To je sve kroz igru, on je sad mali, kako bude rastao uozbiljuje se rad s njim, a ovo je sve sada igra, da se razvija", kaže Lazić.

Kada je imao samo 40 dana Maks je zapeo za oko svojim budućim "kolegama", koji su ga primijetili u leglu.

"Birali smo ko je najveseliji, najživlji, ko najviše reaguje na neke naše provjere. Sad je bilo u opticaju petoro, ženke nismo htjeli jer nam je to komplikovanije, nemamo mi te uslove, pa smo se odlučili na muško štene. Birali smo najzdravije, najbolje iz tog legla, jer inače iz legla od petoro- šestoro jedno bude šampion, a još jedno, eventualno dvoje je dobrih", istakao je Zoran Gligić, vođa Tima vodiča službenih pasa JŽ.

Nadam se da će Maks biti adekvatna zamjena za Kima, kaže Duško Erceg, komandir Jedinice žandarmerije, koji je tokom devet godina rada kao službeni pas tragač postigao zavidne rezultate.

"Imaće težak zadak, treba dostići velike rezultate koje je imao njegov prethodnik, nadam se da će uspjeti pošto je najbolji iz svog legla. Imali su pravo prvog izbora, oni su prvi birali iz odgajivačnice, izabrali su po njihovom mišljenju najboljeg, pošto su imali privilegiju tako da biraju. Do nas je sada da mi formiramo njegov karakter, ličnost, radne sposobnosti i ono sve što se od njega očekuje", rekao je Erceg.

Da je JŽ dobila novog člana, primijetili su i crno-bijeli mačak i njegova trobojna družbenica, lutalice koje to nije omelo da kao što su i navikli svaki dan po svoj obrok dolaze na vrata ove organizacione jedinice PU Doboj.