Marić: Matematika u Mostaru je najvažnija

Salem Marić, predsjednik Gradske organizacije SDA Mostar, ispred Koalicije za Mostar koju čine SDA, SBB, DF, SBiH i BPS, rekao je da je matematika u Mostaru najvažnija - te da se nada kako će ova koalicija imati većinu u Gradskom vijeću, te da će njihov kandidat Zlatko Guzin biti gradonačelnik Mostara.

On se zahvalio svim građanima koji su izašli na izbore, a prema informacijama ovog političkog saveza - više od 52 odsto građana je izašlo na izbore, bez Kovid timova, mobilnih timova i glasova iz dijaspore.

"Možemo biti zadovoljni", rekao je Marić.

On je kazao da SDA sama ne može ponoviti rezultat iz 2008. godine kada su imali 12 vijećnika, ali je rekao da koalicija može imati više, 14 ili 15 koliko se nadaju.

"Nadamo se da ćemo imati više od 12, SBB, DF, SBiH i BPS - ovih pet stranaka će imati sigurno preko 12 vijećnka, 14 ili 15", kazao je.

Marić je poručio da je Koalicija za Mostar izašla sa platformom, a svi koji su spremni da je prihvate - dobro su došli.

"Matematika u Mostaru je najvažnija, mi imamo prirodne saveznike, znam koga bi voljeli. Ako ćete dvotrećinsku većinu - 24 vijećnika, nadpolovičnu 18, a najvažnije odluke se donose dvotrećinskom većinom. Mi smo sve učinili da Bošnjak bude gradonačelnik, naš Zlatko Guzin, mislim da on to zaslužuje. Predstavljat će sve građane Mostara, to je pokazao u kampanji, siguran sam da će on biti gradonačelnik", istakao je Marić.

On je poručio ako Koalicija bude imala većinu - promijeniće Statut Grada Mostara odmah, a ako ne:

"Ne znam šta bi HDZ mogao blokirati, nešto najavljuju, mi smo spremni implementirati Sporazum", rekao je Guzin za Nova BH.

Lokalni izbori 2020. godine za Gradsko vijeće Grada Mostara održali su se u nedjelju nakon 12 godina. Biračka mjesta zatvorena su u 19 sati. Izborni dan protekao je mirno, a kako je potvrđeno iz policije, nisu prijavljeni nikakvi incidenti.