Mars, piramide i zlato privlače investitore i turiste

JEZERO, VAREŠ, VISOKO - Lansiranje rovera na Mars, na krater Jezero, nazvan po istoimenoj opštini u BiH, donijeće toj lokalnoj zajednici brojne benefite, baš kao što grad Visoko profitira od priče o piramidama, ili, recimo, opština Vareš od zlatne groznice.

Rukovodstvo opštine Jezero, za koju se zahvaljujući kombinaciji srećnih okolnosti i predanog rada nedavno čulo širom svijeta, razvojnu šansu ne namjerava da propusti.

"Svakako ćemo znati iskoristiti ovu situaciju. Ja sam već napravila nacrt pisma u kojem sam NASA čestitala na njihovoj uspješnoj misiji, ali im i zahvalila za mogućnost da mi prilikom te misije ispromovišemo svoju opštinu Jezero. I mi smo dvije godine predano radili, svakako smo radili sistematično", ističe u izjavi za "Nezavisne novine" Snežana Ružičić, načelnica Jezera.

Ona još i prije slijetanja rovera na Mars nije gubila vrijeme te je univerzitetima u Banjaluci, Sarajevu i Mostaru poslala pozivno pismo u kojem ih je pozvala da zajedničkim snagama učestvuju u pripremi projekata prema NASA.

"Ideja je da mi apliciramo prema NASA konkretan prijedlog. Vrlo je moguće da će jedan od prijedloga biti postavka jednog kvalitetnog teleskopa. Kad kažemo kvalitetnog, da budemo neskromni i kažemo - kakav nema ni Evropa. To bi automatski privuklo naučnike iz okruženja da dolaze u Jezero", kaže Ružičićeva.

I to nije sve - ako bi teleskop bio postavljen na neku planinsku kotu, to bi možda zahtijevalo još jednu investiciju: gradnju mini-žičare koja bi do njega vodila. Još jedna ideja, koja se sama targetirala, jeste izgradnja planetarijuma.

Povećanje interesovanja naučnika i studenata za Jezero otvorilo bi mogućnost organizovanja studijskih posjeta.

"To automatski utiče na broj smještajnih kapaciteta te morate da razvijate ugostiteljske usluge. Jedno vuče drugo kad narod počne da dolazi. Već imam najave određenog broja investitora. Neki su zainteresovani da prave neke glampinge, ekskluzivne apartmane", otkriva Ružičićeva za "Nezavisne".

Koliko nekoj lokalnoj zajednici znače posjete turista odlično znaju u gradu Visoko. Svoja posljednja dva dolaska u BiH Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, iskoristio je da posjeti Muzej Fondacije "Arheološki park: Bosanska piramida sunca".

Prema dostupnim informacijama, tokom 2014. godine Visoko je posjetilo 30.000 gostiju. A onda je taj broj uduplan. Prema procjeni Fondacije, tokom 2019. godine lokacije kojima upravlja Fondacija posjetilo je gotovo 60.000 gostiju.

Visoko, dakle, već godinama opsjedaju brojni gosti iz svih krajeva svijeta i u ovom gradiću ostavljaju svoj novac: za suvenire, hranu, osvježenje...

"Prošle godine sam bio s roditeljima u Visokom, ulazili smo u tunele i bilo mi je zanimljivo. Iako je zbog pandemije bio primjetan smanjen broj turista, ipak ih je bilo. Visoko zasigurno ima potencijal da se dodatno razvija u turističkom smislu, a gdje ima turista, tu ima i investicija", kaže Stevan Delić, koji živi u Bazelu u Švajcarskoj, a porijeklom je iz Banjaluke.

Takođe, malo koji medij u regionu nije pisao o zlatnoj groznici u Varešu, opštini koja je, dokazano, bogata plemenitim metalima.

Nekada je to bio uspavani gradić, a skorašnja istraživanja donijela su im šansu za velike investicije, pa samim tim i radna mjesta. Priča o zlatu privukla je pažnju privrednika, koji osjećaju da će ovdje biti partneri u onoj poslovnosti koju oni rade.

Nedavno su iz opštine Vareš podsjetili da u toj lokalnoj zajednici postoji rudnik cinka, barita i olova, a ne zlata, ali su zlato, srebro i bakar prateće supstance takvih ruda.

Zanimljivo, u proteklim godinama u Varešu zabilježena je i popunjenost smještajnih kapaciteta, a taj trend bi se vjerovatno i nastavio da im pandemija nije pomrsila račune. U svakom slučaju, malo ko u Vareš dođe a da ne priupita za zlato.

"Gotovo svi turisti koji dođu pitaju dokle se stiglo s pričom o zlatu. Svi znaju za tu priču. U svakom slučaju, to je definitivno jedan polufaktor koji bi privukao ljude da dođu. Općina Vareš trenutno ima uposlena tri turistička vodiča, i ja sam jedan od njih. Imamo ukupno deset obučenih turističkih vodiča, koji rade po potrebi", kaže Admir Čizmo, promoter turističke ponude u Varešu.

Osamdesetih godina prošlog vijeka u Varešu je počeo s radom rudnik cinka, barita i olova, ali u to vrijeme tehnologija koja je korištena nije bila u stanju da izdvaja bilo šta drugo, iako ove rude sa sobom nose plemenite metale, uključujući i zlato i srebro. Sada ovo rudno bogatstvo donosi potpuno novu dimenziju Varešu.