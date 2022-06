Maturanti uzeli lopate u ruke i izgradili park

DOBOJ - Neuređenu zelenu površinu u dvorištu Srednjoškolskog centra maturanti Tehničke škole, smjer građevinski tehničar, pretvorili su u park u kojem su više od stotinu kvadratnih metara zemlje oplemenili cvijećem, klupama i stazama.

Ono što su tokom prethodne četiri godine naučili na časovima, đaci su imali priliku praktično da primijene radeći na ovom projektu.

"Krenula je ideja, slobodnom rukom crtalo se na papir. Onda je krenula razrada plana, pa se crtalo u programu autoked kako će to finalno izgledati. Potom je došlo do razmatranja premjera i predračuna, koliko će sve to da košta, i perioda kada će to biti izvedeno", objasnio je maturant Dragan Gužvić.

"Prvo smo napravili skicu gdje će ići staza i udarili kolčeve, obilježili špagom gdje ćemo kopati, te iskopali taj početni sloj humus. Stavili smo šljunak, ima redom zabilježeno kako koji ide. Onda su nam sponzori dovezli zemlju koju smo razastrli. Nije mi bilo prvi put, ali jeste malo bilo naporno, međutim ništa strašno", kazao je maturant Goran Kikić te priznao da je dvije sedmice imao žuljeve na rukama.

"Ja sam obilazila investitore i dogovarala u čemu nam mogu pomoći. Ovdje smo uradili staze, postavili ivičnjake, stavili klupe, uredili zelene površine i zemljište", kazala je maturantkinja Valentina Rakanović.

Iako su ovaj projekat osmislili maturanti, tokom radova su im se pridružili i drugari nižih razreda.

"Ono što je posebno interesantno, bar meni kao direktoru, je kada naiđem, a oni rade lopatama, kolicima. Mislim da je to mnogima prvi put u životu da su uzeli lopatu u ruke. Moramo da pohvalimo i roditelje naših učenika, nismo imali nijednu žalbu zato što su došli prljavih patika i prljavih hlača kući", izjavio je Dragan Dostanić, direktor Tehničke škole.

Ovo je STEM projekat koji objedinjuje ishode učenja više predmeta, među kojim i građevinske grupe predmeta, navela je Jadranka Blagojević, razredni starješina građevinskim tehničarima.

"Zapravo je to bio pravi maturski rad naših maturanata, one teme smo obradili, a ovo smo radili za život. Projekat vrijedi više od deset hiljada maraka, djeca su radila volonterski, ne samo četvrti, nego svi razredi naše škole. STEM pristup u nastavi je zaista budućnost obrazovanja, jer svaki učenik ima individualne zadatke i taj pristup omogućava da svako dijete ima jednaku priliku da dobije zadatak na polju gdje je dobro, a da mu ne tražimo ono što ne zna, nego baš naprotiv, da se razvija u tim oblastima gdje ima svoje kvalitete", poručila je Blagojevićeva.