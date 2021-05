Maturanti žale što nisu otišli na ekskurziju

DOBOJ - Većina dobojskih maturanata koji se već pripremaju za odbranu maturskih radova i upis na fakultete više žale za ekskurzijom na koju nisu otišli, nego za maturskom zabavom, za koju nije izvjesno da li će biti održana.

"Ekskurziji smo se baš, baš radovali prije korone i svega toga i baš nam je onako žao jer trebao je da odemo svi na zajedničko putovanje. Onda su to odgodili, tako da više žalimo za ekskurzijom nego za maturskom večeri", kaže Savo Ristić, maturant Ekonomske škole.

S njim se slaže i njegova vršnjakinja Iva Lučić.

"Iskreno, više žalim za ekskurzijom, nekako tu bismo bili svi zajedno, išli bismo na nekoliko noćenja. Draže bi mi, iskreno, bilo to, nego matura, prije bih željela da se to ispunilo nego maturska zabava", kazala je Lučićeva.

Iako zbog epidemioloških mjera još nije poznato da li će i u kojem obliku biti organizovane maturske zabave, pojedine srednjoškolke ipak imaju spremne odjevne kombinacije.

"Ja volim šljokice, pa bih voljela da haljina bude bijela, dugačka, šljokice, šminka lijepa, kosa puštena", rekla je Teodora Živak.

Teško je organizovati maturske zabave onako kako su to maturanti zamislili, poručuju direktori srednjih škola, te podsjećaju da su odjeljenja brojna, a epidemiološke mjere poznate.

"Primorani smo da odustanemo od organizacije jer ne možemo to praviti u više navrata, to je jedno veče, koje bi trebalo da bude svečano. Boravak 115 učenika i njihovih razrednika u zatvorenom već prevazilazi broj i nismo mogli da se upustimo u sve to. Šest odjeljenja nam je završilo, a epidemiološki izvještaj koji šaljemo svake sedmice nam uvijek pokazuje da nam je neki učenik u izolaciji", izjavio je Miroslav Topalović, direktor Saobraćajne i elektro škole.

Tijana Vasiljević Stokić, direktorica Ekonomske škole, smatra da će se učenici svakako snaći i da će bez obzira na ove mjere da proslave svoje matursko veče.

"Ne možda onako kako su zamislili, ali eto u nekoj privatnoj organizaciji hoće sigurno", kazala je ona.