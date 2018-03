"Mečka" iz filmova na ulicama Bihaća

BIHAĆ - Bišćanin Omer Selimović vlasnik je raritetnog mercedesa 170, koji je proizveden sada već daleke 1952. godine, a zanimljivo je kako je njegov oldtajmer i danas u voznom stanju, sa ispravnom karoserijom i zdravom limarijom.

Kaže kako je odmalena zaljubljenik u stare automobile i da se skupa s prijateljem već godinama bavi njihovom popravkom i reparacijom.

"Do 'mečke' sam došao sasvim slučajno, prijatelj iz Bužima nabavio je automobil u Banjaluci prije petnaest godina, a prije tri godine prodao ga je meni. U njegovu reparaciju sam uložio puno sredstava i mogu s ponosom reći kako je na njemu preko devedeset posto originalnih dijelova", kaže Selimović.

Dodaje da je oldtajmer prešao oko 550.000 kilometara i kako mu je motor potpuno "zdrav".

"Opremljen je dizel motorom sa četiri cilindra i može razviti brzinu od 60 kilometara na sat. Garažiran je i većinu vremena provodi u zatvorenom prostoru, ali kada ga izvezem, uvijek je glavna atrakcija na ulici. Doslovno, nema muškarca ili žene da se ne okrenu za nama", kaže ponositi vlasnik.

Za svoga ljubimca kaže da ga krase uobičajene karakteristike svih "Mercedesovih" modela, a to su prostrana unutrašnjost, udobnost i pouzdanost. Prema njegovim riječima, ovaj model mercedesa poznat je i po tome što je bio omiljen automobil u filmskoj industriji, pa se često pojavljivao u brojnim filmskim ostvarenjima. Dodaje kako je u proteklom periodu imao dosta ponuda za iznajmljivanje svoga ljubimca, ali da nije bio zainteresovan za takvu opciju.

Ipak, kaže kako je primoran da ga, zbog teške ekonomske situacije, proda i već je dao takav oglas.

"Vjerujte, teška srca se rastajem od njega, ali pošto planiram odlazak u Njemačku, nema druge već da ga prodam. Nadam se da će doći u ruke dostojnog vlasnika koji će ga čuvati i paziti", kazao je Selimović.

Dodaje kako u svijetu nije ostalo puno ovakvih primjeraka, a zanimljivost je kako ih posjeduju britanska kraljica Elizabeta i bivši američki predsjednik Bil Klinton. Mercedes je ovakve modele proizvodio u Njemačkoj i Argentini, i to u periodu od 1935. do 1942. godine, a njihova proizvodnja je obustavljena u periodu Drugog svjetskog rata. Ponovo je nastavljena od 1947. godine i proizvodili su se sve do 1955. godine i to u taxi, pick-up, kombi i sudan verziji.

U svoje vrijeme mercedes 170 bio je luksuzni automobil srednje veličine i posljednji krik automobilske industrije tog doba.